Devolver Digital представила ролик, в котором GLaDOS играет в The Talos Principle 2

The Talos Principle 2 , эпическая философская игра-головоломка от Croteam и Devolver Digital, выпущенная 2 ноября и получившая восторженные отзывы, доступна со вчерашнего дня в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Критики осыпали игру восторженными похвалами, назвав ее «заставляющей задуматься», «гениальной» и «шедевром».
Сегодня создатели представили новый видеоролик, демонстрирующий GLaDOS из серии Portal, проходящей The Talos Principle 2.
The Talos Principle 2 — это заставляющее задуматься путешествие, в котором разбираются великие концепции: от ценностей и ловушек человечества до природы космоса. The Talos Principle 2 продолжает превосходство серии в переплетении экологических головоломок с повествовательными концепциями, которые стимулируют самоанализ через игру. Результатом стала замечательная поездка, идеи и вопросы которой останутся в памяти еще долго после завершения.