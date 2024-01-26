The Talos Principle 2 получила обновление 1.1.0, добавляющее поддержку генерации кадров AMD FSR 3

Croteam выпустила патч 1.1.0 для The Talos Principle 2, который добавляет поддержку генерации кадров AMD FSR 3. The Talos Principle 2 изначально поддерживали DLSS 3, но с ним были серьезные визуальные проблемы.
Более того, это обновление исправляет множество случаев, когда свет резко менялся, когда не использовался Lumen. Патч также устраняет множество теневых и AO-артефактов как в конфигурациях Lumen, так и без Lumen.
Обновление 1.1.0 также направлено на улучшение уровней детализации ландшафта. Также обещают уменьшить появление удаленных объектов. Кроме того, оно уменьшит ухудшение производительности при движении.
Croteam добавила новый встроенный инструмент тестирования, который геймеры могут использовать для измерения производительности своего ПК. Команда также изменила алгоритм сжатия шейдеров, чтобы исключить сбои в определенных конфигурациях системы, и добавила индикатор выполнения предварительного кэширования шейдеров. Разработчики переработали звуковой движок для лучшей поддержки объемного звучания.
Естественно, это обновление также содержит исправления некоторых головоломок. Оно также содержит ряд настроек и улучшений игрового процесса.