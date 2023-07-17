Акции и события июля, и планы на вторую половину лета в Мире танков

Скоро в игре:

«Особая поддержка». 26 июля выходит обновление под названием «Фейерверк подарков», в рамках которого станет доступно игровое событие «Особая поддержка». Побеждайте на любой технике с VI уровня и получайте за это коробки с внутриигровым имуществом. Получить награду с одного танка можно один раз. Награды отличаются в зависимости от уровня техники.

26 июля выходит обновление под названием «Фейерверк подарков», в рамках которого станет доступно игровое событие «Особая поддержка». Побеждайте на любой технике с VI уровня и получайте за это коробки с внутриигровым имуществом. Получить награду с одного танка можно один раз. Награды отличаются в зависимости от уровня техники. Классический "Стальной охотник". С релизом версии также запустится «Стальной охотник». Играем по хорошо знакомым, старым правилам: с ограниченным обзором и без возрождения. В прежнем виде останутся прогрессия и магазин. Режим будет доступен в течение всей версии.

С релизом версии также запустится «Стальной охотник». Играем по хорошо знакомым, старым правилам: с ограниченным обзором и без возрождения. В прежнем виде останутся прогрессия и магазин. Режим будет доступен в течение всей версии. Дополнительная глава БП. Обновление принесет дополнительную главу Боевого пропуска «Песнь о Зубре». За её прохождение вы получите польский тяжёлый премиум танк VIII уровня 56TP. А в улучшенных наградах будет уникальный 3D-стиль к нему.

Обновление принесет дополнительную главу Боевого пропуска «Песнь о Зубре». За её прохождение вы получите польский тяжёлый премиум танк VIII уровня 56TP. А в улучшенных наградах будет уникальный 3D-стиль к нему. Праздничный ангар и ДР "Мира танков". Также в рамках версии вас ждут активности ко Дню рождения «Мира танков». Праздничный ангар, подарки, акции, розыгрыши и многое другое. Будем отмечать с размахом!

Планы на вторую половину лета:

Июль (вторая половина):

Боевые задачи и турниры в честь Курской битвы. Мы подготовили серию публикаций к 80-летию Курской битвы. Каждую статью будут сопровождать боевые задачи и тематический турнир.

Мы подготовили серию публикаций к 80-летию Курской битвы. Каждую статью будут сопровождать боевые задачи и тематический турнир. Обновление «Фейерверк подарков». Оно приурочено ко дню рождения «Мира танков». Вас ждёт красивый тематический ангар, бонусы «Особой поддержки», возможность заработать или купить праздничные контейнеры, множество активостей и акций.

Оно приурочено ко дню рождения «Мира танков». Вас ждёт красивый тематический ангар, бонусы «Особой поддержки», возможность заработать или купить праздничные контейнеры, множество активостей и акций. Восстановление премиум техники. Начиная с обновления «Фейерверк подарков» вы сможете восстановить проданную премиум технику в любой момент, а не только в течение первых 72 часов. Таким способом можно будет вернуть только премиум технику, купленную во внутриигровом магазине

Начиная с обновления «Фейерверк подарков» вы сможете восстановить проданную премиум технику в любой момент, а не только в течение первых 72 часов. Таким способом можно будет вернуть только премиум технику, купленную во внутриигровом магазине Ротация техники. С выходом обновления «Фейерверк подарков» мы уберём из продажи некоторые машины за игровое золото и реальные деньги. Список доступных машин за боны также изменится: часть уберём, а часть добавим.

Август:

Классический «Стальной охотник». В этой версии режима нет механики возрождения и противников под управлением ИИ, а играть в неё можно будет на протяжении всего обновления «Фейерверк подарков».

«Особая поддержка». Это контейнер с наградой, который выдаётся за победу на любой машине VI–X уровня. Каждая машина в ангаре может получить награду один раз на протяжении всего обновления «Фейерверк подарков». Контейнеры бывают трёх видов, в зависимости от уровня техники: для VI уровней, VII–IX уровней, VIII–X уровней.

Праздничный ангар. Его прообразом стал Парк Горького в Минске. Вы увидите много праздничных шаров, отсылки к НППО «Перспектива», сказочного Карачуна, уже известного всем Тимура и енота.

День рождения игры. В этом году он пройдёт под девизом «12+1». Будем праздновать с размахом: подарки, акции, конкурсы и другие активности, в которых можно будет получить элементы внешнего вида, премиум аккаунт и многое другое.

Финал «Легендарного охотника». Десять лучших игроков и десять лучших блогеров турнира попадут на офлайн-финал и поборются за большой денежный приз. Вы можете стать одним из них — переходите на страницу состязания и жмите «Участвовать».

«Песнь о зубре»: дополнительная глава Боевого пропуска. Она очень похожа на стандартную, но в список её базовых наград входит тяжёлый премиум танк VIII уровня 56TP, а в линейку улучшенных — 3D-стиль для него. Линейку улучшенных наград можно будет открыть не только за игровое золото, но и за свободный опыт.

«Манёвры». Экспериментальное клановое событие с новыми механиками. Бои будут проходить в режиме «Укрепрайоны», в формате 7×7 на технике X уровня по правилам Стандартного боя с включённым туманом войны.