Анонсировано дополнение "Орфей" для игры-мюзикла Stray Gods

Издатель Humble Games и разработчик Summerfall Studios анонсировали загружаемый контент «Орфей» для игры-мюзикла Stray Gods: The Roleplaying Musical. Он выйдет на ПК в Steam 27 июня, а на консолях «скоро».

Играйте за Орфея в новой истории Stray Gods: The Roleplaying Musical. История Орфея, возможно, закончена — до тех пор, пока Гермес не вернет его в мир живых. С их помощью вы проведете Орфея через глубины принятия земных решений – с кем встречаться, на что надеяться, на каком инструменте зажигать.

Испытайте шесть совершенно новых оригинальных песен, где каждое решение меняет песню и историю. Написанная Остином Уинтори, на слова Саймона Холла (Tripod), Монтеня (Джесс Серро) и новичка Тома Карди (Red Flags, Artificial Intelligence), Stray Gods: Orpheus предлагает часы интерактивной музыки, которую вы сможете изучать снова и снова.