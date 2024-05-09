Шеф-повар готов дать отпор пришельцам в PO'ed: DE - опубликованы дата релиза и новый трейлер космического шутера

Шутер от первого лица, который привнесёт в ваши будни щепотку ностальгии по золотой эре игровой индустрии. Впитав в себя лучшие элементы культовых хитов, таких как DOOM и Quake, PO'ed готов бросить вызов вашим навыкам выживания в экстремальных условиях.

Представьте себе: вы — обычный повар, чья жизнь в одночасье превращается в сюрреалистический кошмар. Ваш корабль захвачен инопланетными тварями, боевые товарищи исчезли без следа, а суфле безнадёжно испорчено. Что же делать в такой абсурдной ситуации? Ответ прост: хватайте реактивный ранец, вооружайтесь до зубов и приготовьтесь поджарить этих космических уродцев. На вашем пути встретятся 16 самых омерзительных, безумных и невероятно уродливых монстров. Огры, швыряющиеся камнями, роботы, извергающие потоки плазмы, гигантские летучие мыши и даже... ожившие задницы.

Вы будете пробиваться через 25 уровней, каждый из которых таит в себе новые опасности и вызовы. Инопланетные твари будут поджидать вас за каждым углом, жаждая вашей крови. Но не позволяйте себе пасть духом, ведь в вашем распоряжении окажется внушительный арсенал самого безумного оружия, которое только можно вообразить. Хотите испепелить врагов с помощью силового бура? Или, может быть, предпочтёте превратить их в кровавое месиво мясоискателем? Решение остаётся за вами.

В этой игре выживает только самый находчивый, быстрый и беспощадный. Готовы ли вы принять вызов и доказать, что даже простой повар способен стать грозой всей галактики?