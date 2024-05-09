Шеф-повар готов дать отпор пришельцам в PO'ed: DE - опубликованы дата релиза и новый трейлер космического шутера

Nightdive Studios, американская компания, специализирующаяся на переизданиях классических игр, ещё в апреле преподнесла игровому сообществу сюрприз, анонсировав ремастер космического шутера PO'ed. Многие восприняли эту новость как первоапрельскую шутку, но прошёл месяц, и стало ясно, что Nightdive не шутит. PO'ed: Definitive Edition, обновлённая версия игры, обрела официальную дату релиза и готова вновь покорить игровой мир.
Как гласит официальное заявление Nightdive Studios, PO'ed: Definitive Edition ворвётся на рынок 16 мая, захватив практически все актуальные платформы: PC (Steam, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и даже Nintendo Switch. Анонс подкрепляется эффектным трейлером.
Визуальный ряд претерпел значительные улучшения, включая продвинутые эффекты и сглаживание. Управление было тщательно оптимизировано для удобства игроков, а игровой процесс обогатился рядом нововведений и исправлений, которые, впрочем, можно отключить для полного погружения в атмосферу оригинала. Помимо этого, PO'ed: Definitive Edition бросает вызов хардкорным геймерам, предлагая повышенный уровень сложности. А ещё игра теперь поддерживает плавную анимацию в 120 кадров в секунду и разрешение 4K.
Что касается сюжета и сеттинга, то PO'ed не лишена иронии и абсурда. Главный герой, шеф-повар по имени Окс, переживает крушение своего космического корабля на неизведанной планете. Инопланетные захватчики оккупируют судно, верные боевые товарищи Окса бесследно пропадают, а его знаменитое суфле превращается в обугленную массу. Последней каплей становится сгоревший ужин — разъярённый кулинар хватает оружие и отправляется на тропу войны против космических оккупантов.
Игроков ждёт полное адреналина приключение, раскинувшееся на 25 уровнях, каждый из которых таит в себе новые опасности и вызовы. Арсенал Окса поражает своей эксцентричностью — помимо привычной сковородки, в руках героя окажутся такие экзотические образцы вооружения, как силовой бур и загадочный мясоискатель. Противостоять главному герою будут 16 видов инопланетных монстров, один страшнее и омерзительнее другого.
Я думал что то новое , но нет , когда то играл в нее на 3DO
Ну я жду других игрушек, ну анрил бы первый самый // Илья Дроздов
Вообще об этой игре не слышал никогда. // Максим Долматов