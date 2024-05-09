Представлен кроссовер Dead by Daylight и Dungeons & Dragons

Компания Behavior Interactive анонсировала кроссовер Dead by Daylight и Dungeons & Dragons, причем чрезвычайно популярная настольная франшиза, похоже, в ближайшее время перейдет в многопользовательскую игру ужасов. Dead by Daylight известна своими кроссоверами; В прошлом она объединиласт с такими франшизами, как Alan Wake, Child's Play и Hellraiser, но этот кроссовер, пожалуй, первый в своем роде для игры.

На данный момент мало что знаем о кроссовере; все, что показала Behavior, — это очень короткий тизер (настолько короткий, что он принимает форму шортса на YouTube), в котором изображен один из самых знаковых монстров Dungeons & Dragons.

В коротком тизере мы видим решетки, о которые монстр внезапно бьется головой. Монстр — бехолдер, о чем можно судить по его огромному единственному глазу и скрежещущей пасти. В трейлере также присутствуют ужасающие звуки криков Бехолдера, сопровождаемые зловещим смехом.

Нам предлагается узнать больше 14 мая, когда в эфир выйдет шоукейс, посвящённый восьмой годовщине Dead by Daylight. Похоже, тогда мы узнаем об этом кроссовере больше.