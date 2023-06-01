День рождения "Танков Онлайн" - 14 лет

4 ИЮНЯ «ТАНКИ» СТАНУТ НА ГОД СТАРШЕ. ДА, НАМ ИСПОЛНИТСЯ УЖЕ 14 ЛЕТ!Хотелось бы поблагодарить вас, танкисты! Ведь без вашей поддержки мы бы не справились. Впереди у нас большие планы на будущее — скучно точно не будет!

Давайте же проведём этот день рождения вместе в приятной компании настоящих друзей!

Объявляем праздничную программу

С 05:00 МСК 2 июня до 05:00 МСК 19 июня вас ждёт праздничное оформление, особые золотые ящики, праздничные миссии, увеличенные фонды и опыт, обновлённые ультраконтейнеры, праздничные режимы, скидки, специальные предложения и много других классных активностей!

Чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили для вас специальный календарь событий. Сохраняйте его себе, чтобы он всегда был у вас под рукой.

Секретная вечеринка

По случаю дня рождения «Танков Онлайн» приглашаем вас на «Секретную вечеринку». Напоминаем, чтобы стать её особым гостем, необходимо авторизоваться на специальном сайте и совершить несколько простых действий.

Пишите свои пожелания проекту, самые искренние и позитивные точно сбудутся! Загадайте желание!

Всех гостей, успевших принять участие в событии, ждёт небольшой случайный сюрприз сразу после отправки пожелания.

Обязательно заглядывайте на вечеринку! Отправить своё пожелание и выбрать подарок можно будет до 5:00 МСК 5 июня.

14 ящиков

Мы будем прятать специальные «ящики» на сайте игры, форуме и вики, а вам предстоит отыскать их.

Что нужно сделать?

Ваша задача — найти эти «ящики». Чем больше найдёте, тем больше будет ваш приз!



Регистрация

В следующую пятницу, 9 июня, мы запустим регистрацию и добавим ящики на сайты. Прежде чем отправиться на поиски, вам необходимо будет авторизоваться на специальном сайте, используя логин и пароль от своего аккаунта. Далее вы получите личный код. Этот код необходимо каждый раз вводить в форму, которая будет появляться при нахождении ящика, иначе ваша находка не будет засчитана.

Призы

Танкисты, нашедшие все 14 ящиков, получат 14 ультраконтейнеров.



Даты

9 июня в 16:00 МСК ящики появятся на сайтах и пробудут там до 11 июня 16:00 МСК

Награждение состоится 11 июня в течение дня.

Двойные фонды и опыт

Отличная возможность, чтобы подкопить кристаллов и подняться в звании.

С 05:00 МСК 2 июня по 05:00 МСК 5 июня

С 05:00 МСК 9 июня по 05:00 МСК 12 июня

С 05:00 МСК 16 июня по 05:00 МСК 19 июня

Все периоды повышенных наград начинаются и заканчиваются в 05:00 по московскому времени в указанные даты.

Золотой ящик — тортик!

На картах вы сможете увидеть необычный ящик — тортик!

В нём выпадает целых 14 000 кристаллов! Поймать его смогут только настоящие счастливчики, ведь выпадать он будет не так часто, как обычный золотой ящик, и только в матчмейкинговых битвах.

Всем удачи!

Оформление

Украсим праздник с помощью особой атмосферы в игре:

Праздничная краска

Биллборды на картах

Праздничный скин на карго-дронах

Праздничный скин дропзоны золотого ящика

Праздничный экран загрузки

Всем весёлого дня рождения! Гуляем и отдыхаем! УРА!