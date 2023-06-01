День рождения "Танков Онлайн" - 14 лет

4 ИЮНЯ «ТАНКИ» СТАНУТ НА ГОД СТАРШЕ. ДА, НАМ ИСПОЛНИТСЯ УЖЕ 14 ЛЕТ!Хотелось бы поблагодарить вас, танкисты! Ведь без вашей поддержки мы бы не справились. Впереди у нас большие планы на будущее — скучно точно не будет!
Давайте же проведём этот день рождения вместе в приятной компании настоящих друзей!
Объявляем праздничную программу
С 05:00 МСК 2 июня до 05:00 МСК 19 июня вас ждёт праздничное оформление, особые золотые ящики, праздничные миссии, увеличенные фонды и опыт, обновлённые ультраконтейнеры, праздничные режимы, скидки, специальные предложения и много других классных активностей!
Чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили для вас специальный календарь событий. Сохраняйте его себе, чтобы он всегда был у вас под рукой.
Секретная вечеринка
По случаю дня рождения «Танков Онлайн» приглашаем вас на «Секретную вечеринку». Напоминаем, чтобы стать её особым гостем, необходимо авторизоваться на специальном сайте и совершить несколько простых действий.
Пишите свои пожелания проекту, самые искренние и позитивные точно сбудутся! Загадайте желание!
Всех гостей, успевших принять участие в событии, ждёт небольшой случайный сюрприз сразу после отправки пожелания.
Обязательно заглядывайте на вечеринку! Отправить своё пожелание и выбрать подарок можно будет до 5:00 МСК 5 июня.
14 ящиков
Мы будем прятать специальные «ящики» на сайте игры, форуме и вики, а вам предстоит отыскать их.
Что нужно сделать?
Ваша задача — найти эти «ящики». Чем больше найдёте, тем больше будет ваш приз!
Регистрация
В следующую пятницу, 9 июня, мы запустим регистрацию и добавим ящики на сайты. Прежде чем отправиться на поиски, вам необходимо будет авторизоваться на специальном сайте, используя логин и пароль от своего аккаунта. Далее вы получите личный код. Этот код необходимо каждый раз вводить в форму, которая будет появляться при нахождении ящика, иначе ваша находка не будет засчитана.
Призы
Танкисты, нашедшие все 14 ящиков, получат 14 ультраконтейнеров.
Даты
9 июня в 16:00 МСК ящики появятся на сайтах и пробудут там до 11 июня 16:00 МСК
Награждение состоится 11 июня в течение дня.
Двойные фонды и опыт
Отличная возможность, чтобы подкопить кристаллов и подняться в звании.
- С 05:00 МСК 2 июня по 05:00 МСК 5 июня
- С 05:00 МСК 9 июня по 05:00 МСК 12 июня
- С 05:00 МСК 16 июня по 05:00 МСК 19 июня
Все периоды повышенных наград начинаются и заканчиваются в 05:00 по московскому времени в указанные даты.
Золотой ящик — тортик!
На картах вы сможете увидеть необычный ящик — тортик!
В нём выпадает целых 14 000 кристаллов! Поймать его смогут только настоящие счастливчики, ведь выпадать он будет не так часто, как обычный золотой ящик, и только в матчмейкинговых битвах.
Всем удачи!
Оформление
Украсим праздник с помощью особой атмосферы в игре:
- Праздничная краска
- Биллборды на картах
- Праздничный скин на карго-дронах
- Праздничный скин дропзоны золотого ящика
- Праздничный экран загрузки
Всем весёлого дня рождения! Гуляем и отдыхаем! УРА!