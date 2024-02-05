на главную
об игре
Tanks Blitz 12.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная
6.7 28 оценок

Новый квест "Подними кубок" в Tanks Blitz обещает незабываемые приключения и фантастические награды

BLITZШОТ

Приготовьтесь к великому вызову в мире Блиц Поинта!

Новый квест "Подними кубок" обещает вам незабываемые приключения и фантастические награды! Готовы принять вызов и показать всем свою мастерство?

Вам потребуется нанести суммарно 105 000 единиц урона, чтобы заслужить уникальный атрибут Ангара - "Кубок Лиги Блиц Поинт". Этот предмет будет вашим верным спутником на протяжении 30 дней, приносящим праздничное настроение и боевой дух!

Но это ещё не всё! Ваша удача будет вознаграждена по полной программе. За достижение отдельных эшелонов урона, вы получите дополнительные бонусы:

  • При нанесении 3 000 урона к врагам, вас ожидает 15 эпических бустеров перезарядки снаряжения. Используйте их, чтобы быть всегда в боевом расположении и давить врагов с мощными ударами.
  • Если вы достигнете отметки в 8 500 урона, мы подарим вам 5 эпических бустеров боевого опыта. Прокачивайте танки быстрее, получая больше опыта за каждый бой!
  • За нанесение 17 500 урона врагам, ваш боевой бюджет будет вознагражден. 5 эпических бустеров кредитов позволят вам получать больше прибыли за каждую победу.
  • Превосходство в бою будет отмечено! Нанеся 30 000 урона, вы получите редкие 15 бустеров золота, которые помогут вам получать до 20 золота за каждый сыгранный бой!
  • Но это еще не все! Сверкайте среди соперников с редким аватаром "В первом ряду" за нанесение 48 000 урона. Покажите всему миру, что вы настоящий лидер!
  • А теперь, наконец, настоящая вкуснятина - главный приз! За смелость и мастерство в нанесении 75 000 урона, мы подарим вам Мистический контейнер 1 уровня. Внутри вас ждут Мистические контейнеры 1 и 2 уровня, Мистический сертификат, до 180 дней премиум аккаунта, до 100 000 золота и до 500 000 свободного опыта. Это невероятное сокровище принесет вам неимоверные преимущества в игре!

Что ж, беритесь за оружие, соберите команду самых сильных бойцов и отправляйтесь в настоящий битву за кубок! Не упустите шанс стать настоящим героем и получить эти уникальные награды. Вперед, на путь к победе!

9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
albert19981

"Новый квест "Подними кубок" обещает незабываемые приключения и фантастические награды"

СМЕШНО

8
Heath Hardy

Это тока в ру сервере?

1
BLITZШОТ

Да

0