Новый квест "Подними кубок" в Tanks Blitz обещает незабываемые приключения и фантастические награды

Tanks Blitz предлагает игрокам окунуться в бои на стальных монстрах из огромного парка техники производства СССР, Германии, США и не только. Все танки разделенной на три класса: средние танки, тяжелые танки и истребители танков. Каждый класс обладает уникальным стилем ведения боя, что привносит в игру максимум тактического многообразия. Все баталии будут происходить в формате «семь на семь», при этом в боях смогут одновременно участвовать любители обеих платформ.

Игра предлагает неплохую графику на уровне крупных проектов для iOS и Android. Также, проект доступен и для игры на ПК.