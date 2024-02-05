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Tanks Blitz 12.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная
6.9 27 оценок

Взрывоопасное событие "Блиц Тир" стартует в Tanks Blitz!

BLITZШОТ
Новости

Взрывоопасное событие "Блиц Тир" стартует в Tanks Blitz! Готовьтесь к яростным сражениям и уничтожайте противников, чтобы получить эпические награды!

Мы рады представить вам захватывающее событие "Блиц Тир" в игре Tanks Blitz.
Игра пройдет с 5 по 12 февраля и даст вам возможность проявить свое мастерство в битвах против других игроков.

Цель ивента - уничтожать противников. Чем больше вражеских танков вы уничтожите, тем больше наград вы получите.

Вот, что вас ожидает:

  • За 3 уничтоженных противника вы получите 5 эпических бустеров кредитов.
  • Продолжайте сражаться и когда сумеете уничтожить 10 вражеских танков, получите 8 эпических бустеров боевого опыта!
  • Не останавливайтесь на достигнутом! Если вам удастся уничтожить 25 врагов, вас ждет великолепный Легендарный аватар "Под прицелом".
  • А за 35 уничтоженных противников вас ожидает щедрая награда в виде 200 000 кредитов.
  • Но это еще не все! Если вам удастся уничтожить 45 вражеских танков, вам будет доступен эксклюзивный Эпический камуфляж "Китайский сад".
  • А за 55 уничтоженных противников вы получите невероятные 15 000 свободного опыта.
  • Но самые заветные награды ждут игроков, которые смогут уничтожить больше всего противников. Если вам удастся справиться с 90 вражескими танками, вы получите Легендарный фон профиля "Есть пробитие".
  • За 120 уничтоженных противников вас ожидает настоящая казна - 35 редких бустеров золота.
  • Каким бы невероятным это ни казалось, добейтесь уничтожения 150 вражеских танков, и вы получите 5 сертификатов на x5 опыта. Это вельможный символ вашего мастерства и достойного признания ваших усилий, который предаст вам значительный эффект в прокачке новой техники.
  • И, конечно же, самая великолепная награда ждет вас за 225 уничтоженных противников - Новенький коллекционный танк 6 уровня КВ-1С М3! Этот мощный танк станет вашим верным союзником в битвах и вызовет восхищение ваших соперников.

Не упустите возможность показать свои навыки и стать героем "Блиц Тир"! Присоединяйтесь к битве и захватите свою долю награды уже сегодня!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Aleksey Filonov

Узнаю ту самую игру с жирными наградами

Невероятные 15 000 свободного опыта
Настоящая казна - 35 бустеров золота
Щедрая награда в виде 200 000 кредитов
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