Взрывоопасное событие "Блиц Тир" стартует в Tanks Blitz! Готовьтесь к яростным сражениям и уничтожайте противников, чтобы получить эпические награды!

Мы рады представить вам захватывающее событие "Блиц Тир" в игре Tanks Blitz.

Игра пройдет с 5 по 12 февраля и даст вам возможность проявить свое мастерство в битвах против других игроков.

Цель ивента - уничтожать противников. Чем больше вражеских танков вы уничтожите, тем больше наград вы получите.

Вот, что вас ожидает:

За 3 уничтоженных противника вы получите 5 эпических бустеров кредитов.

Продолжайте сражаться и когда сумеете уничтожить 10 вражеских танков, получите 8 эпических бустеров боевого опыта!

Не останавливайтесь на достигнутом! Если вам удастся уничтожить 25 врагов, вас ждет великолепный Легендарный аватар "Под прицелом".

А за 35 уничтоженных противников вас ожидает щедрая награда в виде 200 000 кредитов.

Но это еще не все! Если вам удастся уничтожить 45 вражеских танков, вам будет доступен эксклюзивный Эпический камуфляж "Китайский сад".

А за 55 уничтоженных противников вы получите невероятные 15 000 свободного опыта.

Но самые заветные награды ждут игроков, которые смогут уничтожить больше всего противников. Если вам удастся справиться с 90 вражескими танками, вы получите Легендарный фон профиля "Есть пробитие".

За 120 уничтоженных противников вас ожидает настоящая казна - 35 редких бустеров золота.

Каким бы невероятным это ни казалось, добейтесь уничтожения 150 вражеских танков, и вы получите 5 сертификатов на x5 опыта. Это вельможный символ вашего мастерства и достойного признания ваших усилий, который предаст вам значительный эффект в прокачке новой техники.

И, конечно же, самая великолепная награда ждет вас за 225 уничтоженных противников - Новенький коллекционный танк 6 уровня КВ-1С М3! Этот мощный танк станет вашим верным союзником в битвах и вызовет восхищение ваших соперников.

Не упустите возможность показать свои навыки и стать героем "Блиц Тир"! Присоединяйтесь к битве и захватите свою долю награды уже сегодня!