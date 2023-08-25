Игроки смогут увидеть Tarisland на русском языке

Разработчики MMORPG Tarisland анонсировали новый второй этап закрытого бета-тестирования. Он запланирован на ноябрь и пройдет в странах Европы, Азии а также Америки.
На официальном сервере Tarisland в Discord разработчики подтвердили, что игра получит английскую, немецкую, испанскую, португальскую французскую и русскую локализации.
По случаю анонса второго закрытого бета-тестирования в рамках Gamescom 2023 был опубликован новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.
warcraft который я ждал!!!
очень жду обожаю такую рисовку графики !!!