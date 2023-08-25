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Tarisland 2023 г.
6.3 23 оценки

Игроки смогут увидеть Tarisland на русском языке

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Offn
Новости

Разработчики MMORPG Tarisland анонсировали новый второй этап закрытого бета-тестирования. Он запланирован на ноябрь и пройдет в странах Европы, Азии а также Америки.

На официальном сервере Tarisland в Discord разработчики подтвердили, что игра получит английскую, немецкую, испанскую, португальскую французскую и русскую локализации.

По случаю анонса второго закрытого бета-тестирования в рамках Gamescom 2023 был опубликован новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Killermag

warcraft который я ждал!!!

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Lorenzo Lamas

очень жду обожаю такую рисовку графики !!!

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