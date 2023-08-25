Игроки смогут увидеть Tarisland на русском языке

Фэнтезийная MMORPG, которая позволяет игрокам создать своего персонажа из восьми классов, таких как варвар, воин, охотник, разбойник, паладин, маг, жрец и бард. Каждый класс имеет свой уникальный стиль боя и набор способностей.

Игроки могут исследовать большой открытый мир, а также участвовать в поединках против других игроков или врагов под управлением компьютера.