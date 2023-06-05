Новый трейлер MMORPG Tarisland раскрывает точную дату старта закрытого бета-тестирования ©

Разработчики грядущей кроссплатформенной MMORPG Tarisland сегодня объявили о начале фазы закрытого бета-тестирования в некоторых регионах 27 июня 2023 года. На Android эти регионы будут включать Бразилию, Канаду, Филиппины и Великобританию, а на ПК игроки со всего мира смогут участвовать независимо от региона. Заинтересованные игроки могут зарегистрироваться с сегодняшнего дня на официальном сайте Tarisland.

В закрытом бета-тестировании игроки смогут выбрать один из семи классов персонажей, доступных в настоящее время, прежде чем исследовать каньон Анкаш, Серебряный свет, Туманный лес и соответствующие сюжетные линии и квесты. Понимание классов и того, как они взаимодействуют, будет необходимо, когда игроки объединятся для участия в рейдах и подземельях. Тех, кто хочет закрепить за собой место в анналах истории Тариса, ждет особое событие — первый, кто победит четырех боссов подземелий командой из 10 человек, получит эксклюзивные награды закрытого бета-тестирования, включая титулы. Закрытое бета-тестирование также даст игрокам возможность опробовать пять ремесленных профессий, выйти на Арену или Поля сражений и, если они почувствуют себя достаточно опытными, сразиться с мировыми боссами.

Tarisland находится в разработке в течение нескольких лет. Это масштабная MMORPG с множеством биомов и цивилизаций, а также обширным миром для исследования в сочетании с богатой и захватывающей историей. Игроки найдут новые квесты и способы исследовать каждый уголок разнообразного и захватывающего мира Тарисленда в нескольких игровых режимах.

В Tarisland будут разные классы, каждый из которых полностью настраиваемый, что дает игрокам возможность адаптировать своего персонажа к своим предпочтениям и индивидуальному стилю игры. Прогресс основан на сезонной системе, которая будет предоставлять новый PvE-контент и испытания PvP.

Игроки смогут играть в Tarisland в любое время и в любом месте, с полным кросс-прогрессом и кросс-плеем между версиями для мобильных устройств и ПК. Версия для ПК также будет иметь настраиваемый интерфейс.

Tarisland выйдет на iOS, Android и ПК в конце этого года.