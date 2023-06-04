Первые 20 минут геймплея MMORPG Tarisland ©

В сети появилось видео с первыми 20 минутами Tarisland - MMORPG для ПК и мобилок. Геймплей взят из англоязычного клиента для ПК и, к счастью, здесь нет функции автобоя.

Китайцы из Tencent Games создали продукт, который напоминает World of Warcraft (в плане графического стиля, классов персонажей, геймплея), но в то же время привносит множество свежих элементов.



Закрытая бета-тест стартует в конце этого месяца. Вы можете записаться на участие в тестировании здесь.