Tarisland 2023 г.
5.3 8 оценок

Первые 20 минут геймплея MMORPG Tarisland

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Procy_on
Новости

В сети появилось видео с первыми 20 минутами Tarisland - MMORPG для ПК и мобилок. Геймплей взят из англоязычного клиента для ПК и, к счастью, здесь нет функции автобоя.

Китайцы из Tencent Games создали продукт, который напоминает World of Warcraft (в плане графического стиля, классов персонажей, геймплея), но в то же время привносит множество свежих элементов.

Закрытая бета-тест стартует в конце этого месяца. Вы можете записаться на участие в тестировании здесь.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Жду, пока что игра выглядит интересно. И мне нужно как раз найти замену WoW со схожей атмосферой

0
Talendor3

Тиранда в молодости и Кель'Тас Паладин

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Керж93

Неужели что то нормальное будет?

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