Tencent опровергла слухи о схожести MMORPG Tarisland с World of Warcraft

Представитель компании Tencent опроверг слухи о схожести MMORPG Tarisland с World of Warcraft от Blizzard Entertainment.

Продюсер в рамках интервью для портала VG247 отметил, что игра создавалась как самостоятельный и оригинальный продукт со свежими взглядами. Разработчик попросил комьюнити набраться терпения, так как тайтл находится на ранней стадии создания, а потому в финальной версии будут внесены значительные изменения.

Схожесть между тайтлами отметили сразу после выхода первого трейлера. Геймеры подчеркнули, что локации из Tarisland напоминают уже существующие в WoW. Напомним, в полночь 24 января китайские геймеры попрощались со своими персонажами в World of Warcraft и в других играх от Activision Blizzard. Сервера тайтлов были отключены. Событие произошло из-за разрыва многолетнего контракта между китайской компанией NetEase и Activision Blizzard. Организации сотрудничали 14 лет, но не смогли договориться об интеллектуальной собственности, обработке персональных данных и финансовых условиях.