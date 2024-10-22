В бесплатной MMO Tarisland стартовал первый сезон - игра выйдет в Steam

В бесплатной MMO Tarisland стартовал первый сезон. Игроки получили доступ к новым квестовым цепочкам, локациям, подземельям и рейдам, а еще могут принять участие в легендарных событиях с наградами.



Появился новый регион «Ледяное поле Скардино», расположенный к северу от Туманного леса. Игроки встретят клан Снежных львов и Ледяного дракона, а также станут свидетелями истории о мести, задуманной некогда благородными членами королевской семьи.



Авторы также обещают редких маунтов и новый рейд «Охота на дракона» — первый на 10 игроков. Рейд даст игрокам доступ к новой игровой механике, обновленной системе наград и секретным призам. Награды доступны только участникам гильдий. Событие пройдет в 8 этапов в период с 26 октября по 19 декабря.



Еще создатели анонсировали Steam-версию. В честь этого события каждый новый игрок, впервые создавший персонажа на сервере в этом сервисе, получит эксклюзивного маунта – Единорога, а также специальный игровой аватар, доступные только пользователям этой платформы. Игра появится в Steam в ближайшее время, но точного времени пока нет.