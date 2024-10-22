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Tarisland 21.06.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, Фэнтези
5.8 73 оценки

В бесплатной MMO Tarisland стартовал первый сезон - игра выйдет в Steam

Simple Jack
Новости

В бесплатной MMO Tarisland стартовал первый сезон. Игроки получили доступ к новым квестовым цепочкам, локациям, подземельям и рейдам, а еще могут принять участие в легендарных событиях с наградами.

Появился новый регион «Ледяное поле Скардино», расположенный к северу от Туманного леса. Игроки встретят клан Снежных львов и Ледяного дракона, а также станут свидетелями истории о мести, задуманной некогда благородными членами королевской семьи.

Авторы также обещают редких маунтов и новый рейд «Охота на дракона» — первый на 10 игроков. Рейд даст игрокам доступ к новой игровой механике, обновленной системе наград и секретным призам. Награды доступны только участникам гильдий. Событие пройдет в 8 этапов в период с 26 октября по 19 декабря.

Еще создатели анонсировали Steam-версию. В честь этого события каждый новый игрок, впервые создавший персонажа на сервере в этом сервисе, получит эксклюзивного маунта – Единорога, а также специальный игровой аватар, доступные только пользователям этой платформы. Игра появится в Steam в ближайшее время, но точного времени пока нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
FlyRazer

На релизе поиграл месяца полтора, нуууу... это буквально мобильный вариант вовки. Со всеми "прелестями" f2p и недостатками мобилки. Скучная. Веселье только на бг и аренах сосредоточено когда есть люди.

0
Алекс Рейлор

Господи, она ещё жива? Нахальство какое, что Стим позволяет в себя всякие мобилки загружать.

-2