Новый трейлер Task Force Admiral демонстрирует бомбардировщики-торпедоносцы в действии ©

Компания Drydock Dreams Games выпустила новый трейлер своей грядущей военно-морской стратегии Task Force Admiral - Vol.1: American Carrier Battles.

Видео посвящено демонстрации эскадрильи японских бомбардировщиков-торпедоносцев Nakajima B5N2 Kate, атакующих тяжелый крейсер типа «Новый Орлеан». Интересно, что мы видим, как бомбардировщики атакуют клешнями, чтобы свести к минимуму вероятность уклонения, но капитан крейсера, похоже, ветеран World of Warships.

Task Force Admiral - Vol.1: American Carrier Battles выходит эксклюзивно для ПК, дата выхода не объявлена. Она уже давно находится в разработке и была представлена в 2019 году вместе с первой группой игр, опубликованных возрожденной MicroProse.

Игра обещает продвинутый геймплей-симулятор стратегии с игроком, управляющим американскими авианосными оперативными группами на Тихоокеанском театре военных действий в 1942 году. Она обещает более 90 классов кораблей и 40 типов самолетов.