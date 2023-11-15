Состоялся релиз воксельной песочницы Teardown на Xbox Series X|S и PlayStation 5

Teardown от Tuxedo Labs и Sabre Interactive, удостоенная наград игра об ограблениях в песочнице, сегодня дебютирует на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь она также доступна подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium. Испытайте полностью разрушаемые, воксельно-симулированные действия в различных игровых режимах и полную кампанию с множеством расширений, включая новый премиальный DLC «Time Campers», который выйдет сегодня на ПК и консолях.
Помимо полной сюжетной кампании, Teardown для консолей включает в себя множество дополнительного контента, в том числе: режим «песочницы», где вы можете свободно исследовать и экспериментировать без ограничений; Творческий режим, в котором вы можете легко создавать свои собственные воксельные творения; особые задачи; консольный пользовательский интерфейс; и Mod Pack #1, тщательно подобранная коллекция лучших модов сообщества ПК, которую уже сейчас можно загрузить бесплатно. Игроки также могут ощутить тактильную обратную связь и адаптивные триггеры с помощью беспроводного контроллера DualSense на консолях PS5.
Сегодня также стартует запуск расширения кампании «Time Campers» на всех платформах. Садитесь в седло и отправляйтесь обратно на Дикий Запад, где взрывчатка была динамитом, а кувалды оставались... ну, все еще кувалдами. Используйте творческий подход к решению проблем, надежных лошадей и ряд подходящих инструментов, чтобы воровать старые материалы и совершать дерзкие разрушительные выходки на двух новых картах, чтобы починить свою машину времени и вернуться в наше время.