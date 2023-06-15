Воксельная песочница Teardown получила креативный режим с новым обновлением ©

Сегодня творческий режим появился в Teardown, полностью разрушаемой воксельной игре-песочнице от Tuxedo Labs и Saber Interactive. Представленный во время PC Gaming Show и доступный бесплатно в обновлении 1.4 в Steam, творческий режим — это новый интересный способ игры, предоставляющий игрокам инструменты для добавления настраиваемых вокселей прямо в игру, чтобы создавать любые безумные проекты, которые они могут себе представить.

Творческий режим позволяет игрокам легко создавать новые объекты всех форм и размеров в Teardown из различных воксельных материалов, включая дерево, кирпич, металл и многое другое. Оттуда вы можете с легкостью сохранять, создавать, перемещать и дублировать плоды своего труда. Доступ к творческому режиму можно получить, войдя на любой уровень в режиме «Песочница», а затем выбрав «Творческий режим» в меню.

Наряду с творческим режимом обновление 1.4 также вносит новые изменения в API Teardown, предлагая моддерам еще более надежные инструменты для создания собственного внутриигрового контента. Впервые моддеры могут создавать сценарии для перестановки фигур и управления ими путем динамического добавления и удаления вокселей во время выполнения. Это открывает дверь в совершенно новые миры Teardown, где семена могут прорастать в деревья, здания могут строиться самостоятельно, могут создаваться транспортные средства, собирающие ржавчину, и любые другие преобразования в реальном времени, которые может вообразить сообщество.

Творческий режим также появится в Teardown, когда она выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в позже в этом году.