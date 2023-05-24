Teardown 29.10.2020
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Воксельная песочница Teardown выходит на PS5

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monk70
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Teardown, инди-игра об ограблениях, которая перед релизом произвела фурор в Интернете благодаря впечатляющим разрушаемым окружениям, в этом году выйдет на PS5.

Эта новость была объявлена в рамках сегодняшней PlayStation Showcase, с новой яркой демонстрацией, благодаря которой Teardown выглядит, может быть, немного более динамичным, чем он есть на самом деле. Тем не менее, это надежная головоломка с ограблениями, и игроки на ПК знают, что ее надежная симуляция физики может поставить на колени даже самое мощное оборудование, поэтому будет интересно посмотреть, что она сделает с PS5.

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