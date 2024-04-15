ASUS представила Mini-LED мониторы с разрешением 8K

ASUS представила два новых монитора для профессионалов в своей линейке ProArt Display, среди которых основным стал PA32KCX с панелью 8K и поддержкой DisplayPort 2.1.

Два анонсированных монитора ProArt Display предназначены для профессионального использования и обеспечивают высокое качество изображения до 8K, отличную цветопередачу и широкие возможности подключения.

Начиная с ASUS ProArt Display PA32KCX, это 32-дюймовый мини-LED монитор с разрешением 8K (7680 x 4320). ASUS заявляет, что это первый в мире мини-LED-монитор 8K для профессионалов. Он обеспечивает 97% охват цветовой гаммы DCI-P3 и 4096 зон Mini LED с максимальной яркостью 1200 нит и постоянной яркостью в режиме HDR на уровне 1000 нит. Этот монитор также поддерживает HDR10.

Что касается дизайна, ASUS ProArt Display PA32KCX имеет антибликовое покрытие, низкий уровень отражения (AGLR) и технологию Eye Care+. Входы-выходы включают HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, а также USB-концентратор с двумя разъемами Thunderbolt 4 USB Type-C, которые поддерживают подачу питания по USB до 96 Вт.

Второй монитор - ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM, представляет собой дизайн QD-OLED с 31,5-дюймовой панелью и разрешением 4K UHD (3840 x 2160). Этот монитор ProArt обеспечивает 99% охват цветовой гаммы DCI-P3 и максимальную яркость 1000 нит, а также поддерживает глубину цвета 10 бит. Подключение осуществляется через HDMI 2.1, а также через USB-концентратор с 2 портами Thunderbolt 4 Type-C, обеспечивающими подачу питания до 96 Вт. Основание монитора на 50% меньше, чем у предыдущей модели, и поставляется с удобной опорой для монтажа.

ASUS пока не объявила цены или доступность ни одной из этих моделей ProArt Display, но ожидается, что дополнительная информация будет доступна в ближайшие месяцы при выходе моделей на рынок.