Бюджетный серверный процессор AMD EPYC 4124P удалось разогнать до 6,6 Ггц

В мае этого года AMD выпустила линейку процессоров EPYC 4004, предназначенную для серверов и рабочих станций начального уровня, которые используют сокет AM5. Что делает их особенно привлекательными — это совместимость с материнскими платами на базе чипсета B650, хотя далеко не все производители указали такую поддержку официально. Однако последние тесты показывают, что процессоры EPYC 4004 можно установить на обычные платы с B650 и даже разогнать до весьма высоких значений.

Самый бюджетный чип из серии, EPYC 4124P, недавно протестировал известный оверклокер Sergamann на платформе 7-Zip. Судя по результатам на HWBOT, он не только успешно запустил процессор на плате Gigabyte B650E AORUS Tachyon, но и побил мировые рекорды для четырехъядерных процессоров по частоте и производительности в 7-Zip.

Для достижения впечатляющих 6664,75 МГц на EPYC 4124P, который обычно заблокирован для разгона, Sergamann использовал жидкий азот. Этот обходной метод позволил увеличить частоту всех ядер с 5,1 ГГц до 6,6 ГГц, что привело к результату в 82943 MIPS — это самый высокий показатель среди всех четырёхъядерных процессоров. Другие оверклокеры также добивались значительных успехов, разгоняя EPYC 4004 до 6,0 ГГц, хотя и на менее мощных материнских платах.

Так, OBSCUREPARADOX смог достичь частоты 6591,57 МГц на плате ASRock B650M-HDV/M.2, а оверклокер SPLAVE почти дошел до 6,5 ГГц на той же модели платы. Эти результаты, полученные буквально за последние пару дней, показывают, что процессоры EPYC 4004 вполне могут работать на B650 платах "из коробки". И даже не обязательно использовать дорогие решения, такие как Tachyon, так как и более простые модели, например, ASRock B650M, демонстрируют отличные результаты.

Хотя некоторые производители, например, ASUS, уже добавили процессоры EPYC 4004 в списки совместимых устройств для своих B650 плат, такие модели как B650E AORUS Tachyon и B650M-HDV/M.2 пока официально не поддерживают эти чипы. Тем не менее, как видно из тестов, EPYC 4004 можно успешно использовать для создания доступных рабочих станций.

Платы на базе AMD B650 имеют определенные ограничения, например, отсутствие поддержки ECC-памяти, но возможность разгона компенсирует эти недостатки. Как показывают результаты тестов, EPYC 4004 можно успешно разгонять на таких платформах.