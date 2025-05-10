Материнские платы ASRock продолжают "убивать" процессоры Ryzen 9000

Очередной тревожный инцидент с процессорами AMD Ryzen 9000 зафиксирован на материнской плате ASRock. На этот раз жертвой стал топовый Ryzen 9 9950X, принадлежащий известному ютуберу Tech Yes City. Его процессор неожиданно вышел из строя при использовании с платой ASRock X870 Steel Legend, показав характерные следы ожогов на контактах.

Масштабы проблемы:

Уже зарегистрировано около 200 случаев сгоревших процессоров

157 из них - Ryzen 7 9800X3D

15 обычных Ryzen 9000 (без X3D)

Подавляющее большинство инцидентов произошло на платах ASRock

Особое беспокойство вызывает странное поведение некоторых плат ASRock после обновления BIOS. Один пользователь сообщил, что его X670E Steel Legend начала подавать на Ryzen 9800X3D целых 170 Вт - значительно больше нормы.

Хотя ASRock утверждает, что проблема может быть связана с мусором в сокете, статистика говорит сама за себя. Столь массовые случаи выхода CPU из строя на платах одного производителя вряд ли можно считать совпадением. Пока AMD и ASRock не дали официальных комментариев, пользователям стоит быть осторожнее с такими комбинациями железа.