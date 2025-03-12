Microsoft обвиняют в квантовом блефе: учёные ждут жарких дебатов

16 марта стартует ежегодная конференция Американского физического общества (APS), и, судя по настроению научного сообщества, в этом году там будет особенно жарко. Главная интрига — презентация Microsoft о квантовом процессоре Majorana 1, который, по заявлению корпорации, основан на частицах Майораны. Эти гипотетические фермионы физики никогда не наблюдали, так что громкие слова Microsoft вызвали не просто сомнения, а обвинения в мошенничестве.

Ещё в феврале компания объявила, что её инженеры создали "топопроводник" — материал, который якобы позволяет управлять частицами Майораны и строить надёжные квантовые кубиты. Это заявление должно было стать революционным, но вместо оваций Microsoft встретила поток критики. Многие эксперты считают, что корпорация повторяет свою ошибку 2018 года, когда ей пришлось отозвать статью о мнимом открытии Майорановских частиц из-за методологических проблем.

Физики Генри Легг, Сергей Фролов и Винсент Мурик уже разобрали новую работу Microsoft и пришли к выводу, что она полна пробелов. Легг утверждает, что компания использует тесты, которые не подтверждают существование частиц Майораны. Фролов же высказался предельно жёстко: по его мнению, Microsoft ведёт "мошеннический проект", поскольку вся концепция их кубита основана на физике, которую никто не доказал.

Вместо объяснений корпорация предлагает дождаться конференции APS, где обещает представить "новые доказательства". Однако критики уверены, что обсуждение будет односторонним — Microsoft просто не дала слова оппонентам. Более того, по слухам, компания уже показала свои данные избранным исследователям, но их реакция была далеко не восторженной.

Будет ли у Microsoft настоящий прорыв или нас ждёт ещё один громкий научный провал? Физики ждут конференцию, но пока советуют запастись попкорном.