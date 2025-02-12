Motorola и Пэрис Хилтон выпустили лимитированную версию Razr Plus в стиле Y2K

Motorola объявила о выпуске лимитированной версии складного смартфона Razr Plus, созданной в сотрудничестве с американской знаменитостью Пэрис Хилтон. Новинка выполнена в ярко-розовом цвете и стилизована под эстетику 2000-х, что должно привлечь внимание поклонников культуры Y2K.

Дизайн устройства получил несколько уникальных деталей. На шарнире выгравирована фраза «That’s hot», которую Хилтон часто использовала в своих выступлениях. В комплекте идёт чехол, выполненный в виде миниатюрной сумочки с кожаной текстурой и украшенный стразами. Кроме того, смартфон поставляется с автографом Хилтон, а также эксклюзивными рингтонами и обоями, включая обновлённую версию фирменного «Hello Moto».

С технической стороны Razr Plus не претерпел изменений. Единственные нововведения касаются исключительно дизайна и программного обеспечения. Цвет устройства напоминает прошлогодний Hot Pink, но дополнен более выразительными элементами отделки. Идея сотрудничества Motorola с Пэрис Хилтон кажется закономерной. В середине 2000-х оригинальный Razr V3 был одним из самых популярных телефонов среди звёзд, включая Николь Ричи и Рианну. Саму Хилтон нередко можно было увидеть с розовой версией этого устройства.

Продажи лимитированной модели стартуют 13 февраля. Смартфон будет доступен эксклюзивно на официальном сайте Motorola.