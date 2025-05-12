Новые тарифы США отразились на оперативной памяти — ОЗУ заметно дорожает

Американские тарифные изменения вызвали настоящий переполох в полупроводниковой отрасли. Производители техники начали массово закупать чипы про запас, что мгновенно отразилось на ценах. Первой отреагировала Samsung — лидер рынка оперативной памяти повысил цены: DDR4 подорожал на 20%, а более современная DDR5 — на 5%.

По информации ETNews, это не временная мера, а начало устойчивого тренда. Уже в ближайшие месяцы волна подорожаний докатится до конечных товаров — от планок оперативки до флагманских смартфонов и игровых ноутбуков. Ситуацию усугубило решение Micron — третьего крупнейшего производителя памяти — также поднять цены. Только за апрель стоимость популярных чипов DDR4 выросла на рекордные 22%, что стало первым значительным скачком за последний год.

Для потребителей это означает неизбежное подорожание электроники в ближайшие месяцы. Особенно ощутимо рост цен ударит по геймерам и тем, кто планировал апгрейд компьютера. Эксперты советуют не откладывать крупные покупки — с каждым месяцем переплата будет становиться все существеннее.

Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует хрупкость глобальных технологических цепочек. Одно изменение в тарифной политике — и вся отрасль вынуждена перестраиваться, а конечные покупатели расплачиваются своими деньгами. Пока все признаки указывают, что этот ценовой кризис только набирает обороты, и его последствия мы будем ощущать еще долго.