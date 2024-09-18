Обновление iPadOS 18 ломает iPad Pro M4

Apple временно приостановила обновление iPadOS 18 для iPad Pro с процессором M4. Обновление больше не доступно при поиске новых версий системы, а сервера компании не будут активировать его, если оно было установлено другим способом. Причина — после обновления некоторые устройства перестают работать.

Пользователи на Reddit и MacRumors описывают ситуацию по-разному: у кого-то iPad Pro с M4 обновился без проблем, а у других планшет просто перестал реагировать. Причем стандартные способы восстановления, например, режим DFU, не помогают. Это может заставить Apple заменить устройства тем, кто столкнулся с подобными сбоями.

Один из факторов, усложняющих ситуацию, — разные сценарии обновления, которые могут привести к неожиданным результатам. Некоторые пользователи сообщают, что перед установкой iPadOS 18 они обновили устройство до версии 17.7, которая является обновлением безопасности. Возможно, переход с 17.7 на 18.0 не был протестирован так тщательно, как с 17.6, что могло вызвать проблему.

Владельцам iPad Pro с M4, которые ещё не обновились, придётся подождать, пока Apple не исправит ситуацию. Либо компания выпустит исправленную версию iPadOS 18, либо выяснит, что проблема не в программном обеспечении, а в аппаратной части.

Пока же Apple продолжает предлагать iPadOS 17.7 с актуальными патчами безопасности, которые можно безопасно установить на iPad Pro с M4. Для других устройств, например, iPad Air с процессором M2, iPadOS 18.0 доступна без ограничений, что подчёркивает, что сбой касается именно iPad Pro с M4.