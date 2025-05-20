One UI 7 добралась до бюджетников: обновление вышло для Galaxy A15 и A16

Samsung ускоряет распространение One UI 7 — свежее обновление операционной системы уже начало поступать на бюджетные Galaxy A15 и A16 (4G версии) в Южной Корее. Оба устройства изначально работали на Android 14 с оболочкой One UI 6.1, и теперь получают свое первое крупное обновление.

Что важно знать:

Galaxy A15 4G получит еще 3 обновления ОС

Galaxy A16 4G может рассчитывать на 5 будущих обновлений

Обе модели используют процессор MediaTek Helio G99

Пока 5G-версии этих смартфонов (A15 5G и A16 5G) не получили обновление, но задержка должна быть недолгой. Эти модели оснащены более современными чипсетами — Dimensity 6100+ и Dimensity 6300/Exynos 1330 соответственно, и по плану Samsung должны получить 4 и 6 обновлений ОС.

Интересно, что обновление пришло раньше официального графика — Galaxy A15 4G должен был получить One UI 7 только в июне. Теперь вопрос в том, как быстро оно распространится на другие регионы. Обычно Samsung действует осторожно, постепенно расширяя зону обновления после тестирования в первоначальных регионах.

Пока неясно, почему компания разделила сроки выхода прошивки для 4G и 5G моделей, хотя в официальной дорожной карте такого различия не было. Возможно, это временная задержка, и вскоре все версии бюджетных Galaxy получат долгожданное обновление.