Представлены Apple Watch Series 10 с кардинально новым дизайном

Сегодня Apple представила новое поколение Apple Watch — Series 10 — на своем мероприятии «It's Glowtime». Эти умные часы получили обновленный дизайн с более тонким корпусом и увеличенными экранами. Давайте рассмотрим все детали новинок Apple Watch Series 10.

Дизайн Apple Watch впервые изменился с 2021 года. Часы стали тоньше, а дисплеи на обеих моделях — больше, что делает интерфейс еще удобнее. Помимо этого, часы получили встроенный динамик, позволяющий слушать музыку или подкасты прямо с устройства. Новая функция быстрой зарядки заряжает устройство до 80% всего за 30 минут. Также добавлен новый циферблат, который автоматически подстраивается под окружающее освещение, чтобы на больших экранах всё выглядело еще эффектнее.

На тему здоровья: Series 10 научились обнаруживать апноэ во сне — расстройство, при котором дыхание временно останавливается во время сна. Часы отслеживают дыхательные циклы и могут выявить признаки апноэ. Однако, как и в новом приложении Vitals для watchOS 11, для точного диагноза потребуется несколько дней наблюдений с использованием функции отслеживания сна. Еще одно улучшение — водонепроницаемость. Теперь Apple Watch Series 10 сертифицированы для использования на глубине до 20 метров, что позволяет заниматься скоростными водными видами спорта. А функция Depth, ранее доступная только в моделях Ultra, теперь также будет доступна в Series 10.

Предзаказы на Series 10 начнутся в пятницу, 13 сентября, а официальные продажи стартуют 20 сентября. Базовая модель с 44-миллиметровым корпусом обойдется в 399 долларов.