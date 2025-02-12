В Сеть утекли рендеры Google Pixel 9a

Свежие утечки раскрыли дизайн Pixel 9a, и главное изменение сразу бросается в глаза — Google практически отказалась от массивного выступающего блока камер, который стал стандартом для современных смартфонов. Однако, судя по рендерам, опубликованным Android Headlines, небольшое возвышение всё же осталось, но теперь оно выглядит более плавным и менее выраженным.

Что касается характеристик, то The Verge подтверждает, что основная камера теперь получит 48-мегапиксельный сенсор вместо 64 Мп, как в Pixel 8a. Компанию ему составит 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, а фронталка также останется на 13 Мп. Одно из самых заметных улучшений — аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч вместо 4492 мА·ч, что обещает заметный прирост автономности.

По слухам, Pixel 9a оснастят 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Tensor G4 и 8 ГБ оперативной памяти. Варианты хранилища будут такими же, как у предшественника: 128 ГБ за $499 и 256 ГБ за $599. Цветовая палитра останется разнообразной: чёрный (Obsidian), белый (Porcelain), розовый (Peony) и фиолетовый (Iris).

Анонс ожидается 19 марта, а продажи стартуют 26 марта. Однако у Pixel 9a есть серьёзный конкурент в своём сегменте — новый iPhone SE, который Apple, по слухам, готовится представить совсем скоро. Google снова выходит на поле битвы бюджетных флагманов, и нас ждёт интересное противостояние.