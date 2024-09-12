В сети засветился неизвестный процессор Ryzen AI 7 Pro 360

Lenovo готовит к выпуску ноутбук ThinkPad T14s Gen 6 с новым процессором Ryzen AI 7 Pro 360, который пока официально не анонсирован. Упоминания о новинке появились на сайте компании. Есть слухи, что AMD может представить свои Strix Point чипы, включая Pro-версию, на мероприятии 10 октября.

По неофициальной информации, Ryzen AI 7 Pro 360 будет иметь 10 ядер (четыре на архитектуре Zen 5 и шесть на Zen 5c), а также встроенную графику Radeon 880M с 12 блоками RDNA 3.5. Максимальная частота процессора достигнет 5,0 ГГц, что говорит о схожести с Ryzen AI 9 365.

Ноутбук ThinkPad T14s Gen 6 на базе AMD будет иметь такой же корпус, как и модель с процессором Qualcomm Snapdragon X, представленная недавно. Он оснащён 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, яркостью 400 нит и 100%-м охватом sRGB. Также будет доступна версия с сенсорным экраном.

Ноутбук сможет похвастаться до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и накопителем PCIe 4.0 объёмом до 1 ТБ. Емкость батареи составит 58 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и больше. Также установлены стереодинамики по 2 Вт с Dolby Atmos и два микрофона. Из портов доступны два Thunderbolt 4 (USB-C с поддержкой DisplayPort и зарядки), два USB Type-A, HDMI 2.1. Поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и опционально 5G.

Стоимость модели на Qualcomm составляет $1754, но цену версии с процессором AMD пока не озвучили.