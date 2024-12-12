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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 707 оценок

В Assassin's Creed: Shadows добавят "режим канона" без сюжетных развилок

Lunersun
Новости

Создатели Assassin's Creed: Shadows прислушались к старым фанатам серии. Директор новой части Джонатан Думонт рассказал на Reddit, что в Shadows появится специальный режим для тех, кому надоело выбирать варианты в диалогах.

И правда, далеко не всем пришлась по душе система выборов из последних частей серии — многие игроки жаловались, что она только мешает погружению в историю. Теперь же можно будет просто включить «режим канона» и спокойно следовать за сюжетом, не ломая голову над тем, с кем подружиться или закрутить роман.

А увидим мы всё это уже 14 февраля 2025 года, когда Assassin's Creed: Shadows появится в продаже. Кстати, там же на Reddit директор также рассказал о примерной продолжительности игры.

Assassin's Creed: Shadows не уступит предшественникам по продолжительности - на прохождение уйдёт до 60 часов
-5
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
супер пиявка

а режим сюжета без негра не добавят интересно?

11
Max Rolens

опередил )))

0
A.Frost

А разве режим канона не должен сделать из него японца? 0_0

3
Balmont92

В режиме канона самурай станет японцем?

3
B e s i k

Лучше сделайте квест " Найти и применить отбеливатель кожи "

3
canteexnik

Как будто там выборы на что-то влияют

2
My life is a game

В одиссеи немного влияли на концовку

0
nemsis94 My life is a game

Только кто будет сидеть за семейным столом

0
Пользователь ВКонтакте

Конечно правильно, все таки Assassin's creed всегда была той игрой где сюжет предельно ясен как говорится это все таки не не RDR 2 где действия отражаются на финал , но только спасёт ли это Shadows от провала 😏😏😏 // Алексей Маковецкий

1
Пользователь ВКонтакте

В рдр тащемта тоже финал один // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не совсем , в зависимости от действий финал Артура может быть разным , всего 4 варианта // Алексей Маковецкий

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Он может выжить? // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

В рдрке так и так судьба с туберкулезом линейная, что и финал один // Кир Иванов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нет , сюжет со смертью Артура очевиден но так же все таки в Эпилоге учтены мелочи например можно к Эпилогу сделать так что у Мики не будет одного глаза // Алексей Маковецкий

0
My life is a game

Хм необычно

0
UnsophisticatedEleazar

Режим канона VS нелинейность уровня вейлгарда.
,
Зачем вы притворяетесь, что ваша игра- РПГ, французики? Фанаты ведьмака вам давно не верят.

0
Wolfenstein

в режиме канона интересно наверное будет играть без гг или при включении сразу титры будут типа пройдено

0
-zotik-

Их там и не должно быть это же воспоминания)

0
Пользователь ВКонтакте

Юбисофт "изобрели" линейный сюжет? 😅 // Алексей Кучеров

-1
ZackSnyder

и их режим канона будет таки отвратным...

-1
Пользователь ВКонтакте

Дюмон. ДЮМОН. Д-Ю-М-О-Н // Александр Ковалёв

-1