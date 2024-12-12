В Assassin's Creed: Shadows добавят "режим канона" без сюжетных развилок

Создатели Assassin's Creed: Shadows прислушались к старым фанатам серии. Директор новой части Джонатан Думонт рассказал на Reddit, что в Shadows появится специальный режим для тех, кому надоело выбирать варианты в диалогах.

И правда, далеко не всем пришлась по душе система выборов из последних частей серии — многие игроки жаловались, что она только мешает погружению в историю. Теперь же можно будет просто включить «режим канона» и спокойно следовать за сюжетом, не ломая голову над тем, с кем подружиться или закрутить роман.

А увидим мы всё это уже 14 февраля 2025 года, когда Assassin's Creed: Shadows появится в продаже. Кстати, там же на Reddit директор также рассказал о примерной продолжительности игры.