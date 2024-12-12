В Assassin's Creed: Shadows добавят "режим канона" без сюжетных развилок

Создатели Assassin's Creed: Shadows прислушались к старым фанатам серии. Директор новой части Джонатан Думонт рассказал на Reddit, что в Shadows появится специальный режим для тех, кому надоело выбирать варианты в диалогах.
И правда, далеко не всем пришлась по душе система выборов из последних частей серии — многие игроки жаловались, что она только мешает погружению в историю. Теперь же можно будет просто включить «режим канона» и спокойно следовать за сюжетом, не ломая голову над тем, с кем подружиться или закрутить роман.
А увидим мы всё это уже 14 февраля 2025 года, когда Assassin's Creed: Shadows появится в продаже. Кстати, там же на Reddit директор также рассказал о примерной продолжительности игры.
а режим сюжета без негра не добавят интересно?
опередил )))
А разве режим канона не должен сделать из него японца? 0_0
В режиме канона самурай станет японцем?
Лучше сделайте квест " Найти и применить отбеливатель кожи "
Как будто там выборы на что-то влияют
В одиссеи немного влияли на концовку
Только кто будет сидеть за семейным столом
Конечно правильно, все таки Assassin's creed всегда была той игрой где сюжет предельно ясен как говорится это все таки не не RDR 2 где действия отражаются на финал , но только спасёт ли это Shadows от провала 😏😏😏 // Алексей Маковецкий
В рдр тащемта тоже финал один // Александр Ковалёв
Не совсем , в зависимости от действий финал Артура может быть разным , всего 4 варианта // Алексей Маковецкий
Он может выжить? // Александр Ковалёв
В рдрке так и так судьба с туберкулезом линейная, что и финал один // Кир Иванов
Нет , сюжет со смертью Артура очевиден но так же все таки в Эпилоге учтены мелочи например можно к Эпилогу сделать так что у Мики не будет одного глаза // Алексей Маковецкий
Хм необычно
Режим канона VS нелинейность уровня вейлгарда.
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Зачем вы притворяетесь, что ваша игра- РПГ, французики? Фанаты ведьмака вам давно не верят.
в режиме канона интересно наверное будет играть без гг или при включении сразу титры будут типа пройдено
Их там и не должно быть это же воспоминания)
Юбисофт "изобрели" линейный сюжет? 😅 // Алексей Кучеров
и их режим канона будет таки отвратным...
Дюмон. ДЮМОН. Д-Ю-М-О-Н // Александр Ковалёв