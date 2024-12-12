Дополнение Vanir для Songs of Conquest выйдет 17 декабря

Студия Lavapotion сообщила дату выхода предстоящего дополнения "Vanir" для стратегии Songs of Conquest - его релиз состоится уже 17 декабря.

Дополнение добавит в игру 8 карт, которые перенесут игрока в земли Ваниров, а так же новую фракцию Ванов - смелых людей с сурового востока, потомков бежавших от баронов крестьян Они тесно связаны с Вилдрами, которые представляют из себя мистических существ: духов природы, троллей и болотных ведьм.

Так же разработчики напомнили о дорожной карте обновлений для игры - следующее крупное дополнение выйдет летом 2025 года.

Songs of Conquest доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5.