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Songs of Conquest 10.05.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.6 175 оценок

Дополнение Vanir для Songs of Conquest выйдет 17 декабря

AceTheKing
Новости

Студия Lavapotion сообщила дату выхода предстоящего дополнения "Vanir" для стратегии Songs of Conquest - его релиз состоится уже 17 декабря.

Дополнение добавит в игру 8 карт, которые перенесут игрока в земли Ваниров, а так же новую фракцию Ванов - смелых людей с сурового востока, потомков бежавших от баронов крестьян Они тесно связаны с Вилдрами, которые представляют из себя мистических существ: духов природы, троллей и болотных ведьм.

Так же разработчики напомнили о дорожной карте обновлений для игры - следующее крупное дополнение выйдет летом 2025 года.

Songs of Conquest доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5.

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