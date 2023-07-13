11 минут геймплея дополнения Dimension Shellshock для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ©

Издатель Dotemu и разработчик Tribute Games по лицензии Paramount Consumer Products сегодня раскрыли подробности совершенно нового режима выживания в DLC Dimension Shellshock для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. 11-минутное видео PlayStation Underground расскажет вам об отличных возможностях этого дерзкого нового способа игры.

В рамках недавно анонсированного DLC Dimension Shellshock в режиме выживания представлены коллекционные кристаллы, которые позволяют вам прыгать из измерения в измерение, причем каждое измерение отличается своим уникальным внешним видом и ощущением. В видео герои путешествуют по измерению Эдо, вдохновленному Японией.

Новый режим позволяет игрокам повышать уровень и становиться сильнее, проходя через измерения. После того, как они умрут и соберут достаточно кристаллов, они откроют новую жизнь, полоски силы ниндзя, радикальный режим и дополнительные очки жизни. Игрокам также будет предоставлена возможность пропускать измерения, а в Dimension Shellshock появятся новые яркие цвета персонажей.