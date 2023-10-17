Студия Mechanics VoiceOver, та что занимается локализацией игр, опубликовала новое видео, посвящённое игре Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, которую они делают совместно с творческим объединением Nexus.
В нём показан процесс озвучки двух персонажей: Усаги и Шреддера, коих озвучили Андрей Вальц (Джокер из фильма 2019 года и Вандер из сериала Аркейн) и Илья Исаев (Соколиный глаз из Мстителей). Илья Исаев уже озвучивал данного персонажа в фильме 2016 года
Mechanics VoiceOver показали процесс записи TMNT Shredder's Revenge©
Студия Mechanics VoiceOver, та что занимается локализацией игр, опубликовала новое видео, посвящённое игре Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, которую они делают совместно с творческим объединением Nexus.
Идддддиотская озвучка, противная