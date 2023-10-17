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об игре
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 16.06.2022
8.5 342 оценки

Mechanics VoiceOver показали процесс записи TMNT Shredder's Revenge

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Алекс470
Новости

Студия Mechanics VoiceOver, та что занимается локализацией игр, опубликовала новое видео, посвящённое игре Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, которую они делают совместно с творческим объединением Nexus.

В нём показан процесс озвучки двух персонажей: Усаги и Шреддера, коих озвучили Андрей Вальц (Джокер из фильма 2019 года и Вандер из сериала Аркейн) и Илья Исаев (Соколиный глаз из Мстителей). Илья Исаев уже озвучивал данного персонажа в фильме 2016 года

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ПУМПА ДУМПА

Идддддиотская озвучка, противная

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