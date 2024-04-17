Mechanics VoiceOver портировали озвучку TMNT: Shredder's Revenge на PS4

После выхода локализации к игре Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge пошли вопросы о порте озвучки на PlayStation 4 или Nintendo Switch

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver портировала локализацию на PlayStation 4, но пока неизвестно будет ли порт на Switch

Сама локализация вышла 12 апреля в этом году. В ней приняло участие множество актёров, которые так или иначе участвовали в других проектах о Черепахах (Например Дмитрий Полонский повторяет свои роли из TMNT 1987 года)