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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 16.06.2022
Экшен, Аркада, Инди
8.6 401 оценка

Mechanics VoiceOver портировали озвучку TMNT: Shredder's Revenge на PS4

Алекс470
Новости

После выхода локализации к игре Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge пошли вопросы о порте озвучки на PlayStation 4 или Nintendo Switch

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver портировала локализацию на PlayStation 4, но пока неизвестно будет ли порт на Switch

Сама локализация вышла 12 апреля в этом году. В ней приняло участие множество актёров, которые так или иначе участвовали в других проектах о Черепахах (Например Дмитрий Полонский повторяет свои роли из TMNT 1987 года)

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