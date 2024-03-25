Tribute Games хотела бы поработать над продолжением Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Классический beat ’em up про Черепашек-ниндзя, выполненный в стиле культового мультфильма 1987 года.

Выберите бойца, используйте комбо, чтобы побеждать противников, и участвуйте в напряжённых боях, наполненных ярким экшеном и безумными способностями ниндзя. Все четыре черепахи обладают собственными навыками и приёмами, благодаря чему каждый забег по уровню обещает быть уникальным и непохожим на другие.