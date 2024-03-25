Tribute Games хотела бы поработать над продолжением Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Tribute Games хотела бы сделать продолжение Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, но все зависит от успеха текущего расширения игры, Dimension Shellshock:, - пояснил дизайнер повествования Янник Белзил.
Мы бы с радостью разработали новые DLC или даже сиквел, но в настоящее время эти проекты не планируются. В конце концов, мы - небольшая команда, и мы вложили все свои силы в создание Dimension Shellshock. Чтобы появилось продолжение или даже новое DLC, текущее DLC должно быть очень успешным. Мы бы с удовольствием продолжили работу над серией, потому что мы любим Черепашек-ниндзя, вокруг этой интеллектуальной собственности до сих пор царит ажиотаж, и фанатам, похоже, понравилась игра.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge впервые вышла в июне 2022 года, а оригинальная версия игры доступна сейчас на ПК, мобильных устройствах, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.
Позвали бы их правильный Battletoads сделать
Ну или правильный
Отличная игра на 2 часа. Больше в ней делать нечего. Непонятно, что они так долго там разрабатывали.