Экшен Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate выйдет на Nintendo Switch в июле 2024 года

Super Evil Megacorp выпустит roguelike-экшен Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate для Switch в июле как эксклюзив для консоли, объявил разработчик.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate впервые вышла для Apple Arcade 4 мая 2023 года.

"Мы в Super Evil стремимся создавать невероятные совместные игровые моменты, и мы очень рады выпустить Splintered Fate на Switch, чтобы дать возможность большему количеству игроков играть вместе с семьей и друзьями как дома, так и в дороге", - сказал глава студии Super Evil Megacorp Ян Филдинг в пресс-релизе. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Paramount Game Studios, чтобы выпустить еще много обновлений и острых ощущений в рамках нашего долгосрочного обязательства перед игрой и нашими игроками". Splinter missing - это только начало!"

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, удостоенная наград игра, получившая более 22 000 восторженных отзывов от игроков, позволяет игрокам полностью контролировать Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело в совершенно новой истории, написанной креативным директором SEMC Кевином Майклом Джонсоном и легендарным автором комиксов Teenage Mutant Ninja Turtles Томом Уолтцем.

В игре вас ждут стремительные бои, разнообразная система строительства, которая позволит игрокам создать Черепашку-подростка своей мечты, наполненную элементами, потрясающие возможности кооперативного прохождения, а также улучшенный визуальный дизайн, графика и качество звука.

Действие игры разворачивается в четырех уникальных районах Нью-Йорка, и фанаты Teenage Mutant Ninja Turtles остаются в восторге от начала и до конца, поскольку игроки встречают знакомых союзников, тонны пасхалок и отсылок в коллекционных предметах и повествовании, а также сталкиваются с культовыми боссами, включая, конечно же, дуэт мутантов Бибопа и Рокстеди и врага Шреддера.