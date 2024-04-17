Экшен Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate выйдет на Nintendo Switch в июле 2024 года

Super Evil Megacorp выпустит roguelike-экшен Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate для Switch в июле как эксклюзив для консоли, объявил разработчик.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate впервые вышла для Apple Arcade 4 мая 2023 года.
"Мы в Super Evil стремимся создавать невероятные совместные игровые моменты, и мы очень рады выпустить Splintered Fate на Switch, чтобы дать возможность большему количеству игроков играть вместе с семьей и друзьями как дома, так и в дороге", - сказал глава студии Super Evil Megacorp Ян Филдинг в пресс-релизе. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Paramount Game Studios, чтобы выпустить еще много обновлений и острых ощущений в рамках нашего долгосрочного обязательства перед игрой и нашими игроками". Splinter missing - это только начало!"
Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, удостоенная наград игра, получившая более 22 000 восторженных отзывов от игроков, позволяет игрокам полностью контролировать Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело в совершенно новой истории, написанной креативным директором SEMC Кевином Майклом Джонсоном и легендарным автором комиксов Teenage Mutant Ninja Turtles Томом Уолтцем.
В игре вас ждут стремительные бои, разнообразная система строительства, которая позволит игрокам создать Черепашку-подростка своей мечты, наполненную элементами, потрясающие возможности кооперативного прохождения, а также улучшенный визуальный дизайн, графика и качество звука.
Действие игры разворачивается в четырех уникальных районах Нью-Йорка, и фанаты Teenage Mutant Ninja Turtles остаются в восторге от начала и до конца, поскольку игроки встречают знакомых союзников, тонны пасхалок и отсылок в коллекционных предметах и повествовании, а также сталкиваются с культовыми боссами, включая, конечно же, дуэт мутантов Бибопа и Рокстеди и врага Шреддера.
Мы хотим чтоб как можно больше игроков поиграли. Тем не менее, игра будет экзом для сыча. Логика покинула чат.
по визуальному стилю напоминает черепах от платинумов
Потому что, по ходу, тоже берут основу с IDW комиксов
выглядит как донатная игра для мобилок.