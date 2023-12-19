Bandai Namco показала трейлер Tekken 8 Ultimate Edition

Компания Bandai Namco только что представила Tekken 8 Ultimate Edition, а специальный набор подтверждает, что разработчики готовят Season Pass. В следующем году игра получит четырех новых бойцов.
Tekken 8 получит очень расширенный набор бойцов с самого запуска. Разработчики объявили о подготовке целых 32 бойцов для игры, но мы можем быть уверены, что японская студия на этом не остановится.
Компания, ответственная за файтинг, анонсировала Tekken 8 Ultimate Edition - набор даст игрокам доступ к 32 стильным золотым нарядам для персонажей, а также специальные скины для аватара.
Студия объявила, что сезонный пропуск расширит набор персонажей Tekken 8 четырьмя дополнительными бойцами, но, к сожалению, в данном случае мы не узнали, какие именно персонажи войдут в игру - Bandai Namco не пошла по пути конкурентов. NetherRealm Studios еще до дебюта Mortal Kombat 1 показала трейлер Kombat Pass со списком всех доступных персонажей
Tekken 8 Ultimate Edition, разумеется, стоит дороже - в Steam цена составляет 6599 рублей. Когда как базовую версию можно купить за 4199 рублей. Deluxe Edition (5999 рублей) также предлагает сезонный пропуск на первый год.
Игра лет 15 на одном уровне , печально
Хорошо, что издание будет на диске, пусть и контент в качестве кода, все равно только с сезонным на 1 год. Из минусов, что обложка стандартного издания презентабельнее, а вообще могли бы уже сменить персонажей на ней.