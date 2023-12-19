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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.8 128 оценок

Bandai Namco показала трейлер Tekken 8 Ultimate Edition

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco только что представила Tekken 8 Ultimate Edition, а специальный набор подтверждает, что разработчики готовят Season Pass. В следующем году игра получит четырех новых бойцов.

Tekken 8 получит очень расширенный набор бойцов с самого запуска. Разработчики объявили о подготовке целых 32 бойцов для игры, но мы можем быть уверены, что японская студия на этом не остановится.

Компания, ответственная за файтинг, анонсировала Tekken 8 Ultimate Edition - набор даст игрокам доступ к 32 стильным золотым нарядам для персонажей, а также специальные скины для аватара.

Студия объявила, что сезонный пропуск расширит набор персонажей Tekken 8 четырьмя дополнительными бойцами, но, к сожалению, в данном случае мы не узнали, какие именно персонажи войдут в игру - Bandai Namco не пошла по пути конкурентов. NetherRealm Studios еще до дебюта Mortal Kombat 1 показала трейлер Kombat Pass со списком всех доступных персонажей

Tekken 8 Ultimate Edition, разумеется, стоит дороже - в Steam цена составляет 6599 рублей. Когда как базовую версию можно купить за 4199 рублей. Deluxe Edition (5999 рублей) также предлагает сезонный пропуск на первый год.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
AleksandrLondon2077

Игра лет 15 на одном уровне , печально

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Kenn1y

Хорошо, что издание будет на диске, пусть и контент в качестве кода, все равно только с сезонным на 1 год. Из минусов, что обложка стандартного издания презентабельнее, а вообще могли бы уже сменить персонажей на ней.

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