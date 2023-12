Геймдиректор Dead or Alive 5 и 6 Ёхей Симбори вернулся и работает над Tekken 8

Поклонники серии Dead or Alive от Koei Tecmo наверняка помнят имя Ёхея Симбори, который стоял у руля Dead or Alive 5 и Dead or Alive 6. После некоторого перерыва он вернулся в индустрию и работает над Tekken 8.

Новость начала распространяться несколько дней назад, когда его имя появилось в титрах демо-версии Tekken 8, но теперь это подтвердилось. Господин Симбори вернулся в Bandai Namco в новом качестве — помощника геймдиректора и продюсера нового многообещающего файтинга.

О своей новой роли он официально объявил сегодня на сайте X (бывший Twitter).

Сообщение Симбори не содержит много подробностей, но вы можете прочитать его полностью ниже.

Я собирался хранить молчание до даты релиза, но теперь, когда игра вышла, и компания дала мне добро, я переписал свой профиль. Сейчас я помогаю в разработке Tekken 8. Я не могу говорить о деталях, но надеюсь, что когда-нибудь смогу рассказать об этом. Надеюсь, всем понравится наша новая игра.

Симбори работал в Team Ninja компании Koei Tecmo над серией Dead or Alive, начиная с Dead or Alive Ultimate, которая вышла в 2004 году. Затем он постепенно поднимался по карьерной лестнице, пока не стал работать над Dead or Alive 5 и ее переизданиями в качестве режиссера, а также над превосходной Dead or Alive 6 в двойной роли - продюсера и геймдиректора.

Он объявил о своем уходе из Koei Tecmo в 2021 году, и с тех пор его деятельность была довольно тихой. Как выяснилось, он был занят работой над Tekken 8. Теперь, когда кот вылез из мешка, поклонники его стиля начинают узнавать его штрихи в новой многообещающей игре Bandai Namco.

Tekken 8 выйдет для PC, PS5 и Xbox Series X|S 26 января, так что до релиза осталось чуть больше месяца.

Что касается серии Dead or Alive, то после слухов об отмене раннего проекта Dead or Alive 7 мы ничего не знаем о планах Koei Tecmo, если таковые вообще существуют. Ее любимые герои выживают в бесплатной игре Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, которая выходит уже несколько лет, но о новых файтингах ничего не известно.