Приготовьтесь к следующей битве! Bandai Namco представила трейлер Tekken 8 с живыми актёрами

Bandai Namco Europe и рекламное агентство BETC совместно подготовили новый трейлер к игре Tekken 8 под названием "Приготовьтесь к следующей битве".
В трейлере, представленном сегодня, присутствуют несколько известных гостей, таких как Хафтор Бьёрнссон из "Игры престолов" и известные игроки Tekken 8 со всего мира:
- Арслан Эш из Пакистана, 4-кратный чемпион мира по Tekken.
- Gen1us, из Франции, профессиональный игрок Tekken, телеведущий и стример
- KingJae, из Великобритании, профессиональный игрок и стример Tekken
- Sephiblack, из Германии, профессиональный игрок и стример Tekken.
Трейлер, снятый режиссером Лукасом Тьелке (Lukas TIELKE), посвящен главным ценностям TEKKEN 8, а также эмоциям и волнению, которые испытывают игроки перед боем или соревнованием. Ролик показывает, как захватывающий бой может объединить людей всех возрастов, национальностей, социальных слоев, как новичков, так и профессионалов, что имеет вирусный эффект. Точно так же TEKKEN уже 30 лет объединяет игроков желанием соревноваться, сражаться и веселиться.
Рекламная кампания будет транслироваться на различных платформах социальных сетей, а также на телевидении, в кинотеатрах, в Display Out of Home и многих других местах.
Tekken 8 будет доступна с 26 января 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
О щет, как эти аутисты готовы за бабки в этой помойке понты свои показывать, эта игра сдохнет спустя 20 дней после релиза и вся красной будет в обзорах
Было бы смешней, если они эту рекламу в разгар коронавируса опубликовали.