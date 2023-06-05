Tekken 8 может получить открытую бета-версию 8 июня после демонстрации на Summer Game Fest ©

В сети продолжаются распространиться слухи о бета-версии Tekken 8, которая теперь может иметь очень близкую дату, назначенную на мероприятие Summer Game Fest 2023, которое состоится на этой неделе, а точнее 8 июня 2023 года.

И именно на этот день назначена открытая бета-версия Tekken 8, как сообщает пользователь Twitter VolSkimmer, чья надежность сомнительна, но который также опубликовал скриншот, якобы подтверждающий эту дату.

Судя по тому, что изображение кривое, не в фокусе и трудночитаемое, мы имеем дело с очевидным фейком. Но по странному стечению обстоятельств, это может оказаться правдой - в базе данных Steam уже была замечена бета-версии Tekken 8, а Summer Game Fest 2023 может стать отличной площадкой для старта подобной акции.