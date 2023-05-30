Плейтест Tekken 8 заметили в базе данных Steam ©

Фанаты Tekken возрадуйтесь - плейтест Tekken 8 вполне может быть готов, так как его уже заметили в базе данных Steam.

Страница плейтеста была замечена внимательными пользователями интернета на сайте SteamDB. Ниже приведен скриншот "бета-версии" на SteamDB. Запись появилась ранее сегодня и называется "TEKKEN 8 Playtest". Никаких подробностей о возможном плейтесте пока не сообщается, но, возможно, этот тест связан с мероприятием Summer Game Fest на следующей неделе.

В прошлом месяце было подтверждено, что Tekken 8 будет поддерживать полную кросс-игру между ПК и консолями.

Tekken 8 был анонсирован еще в 2018 году, но игра до сих пор не получила официальной даты выхода. Как можно прочитать в нашем превью игры, однако маловероятно, что долгожданный файтинг выйдет в ближайшее время.

Tekken 8 выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.