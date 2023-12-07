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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.8 123 оценки

В сеть просочился список дополнительных персонажей для Tekken 8

Gutsz
Новости

Файтинг Tekken 8 от Bandai Namco обещает уже на релизе представить внушительный ростер бойцов, который состоит из хорошо знакомых персонажей серии и новичков. Если вам показалось, что 32 играбельных героя с уникальным боевым стилем будет мало, то разработчики готовят для вас сюрприз. Раньше времени они опубликовали описание первого пакета дополнений для игры, который будет содержать в себе еще 4 бойцов.

Как сообщается, информация о первом дополнении для Tekken 8 была найдена на странице игры в немецком PSN. Видимо, случайно в цифровом магазине раньше времени появилось описание к дополнительному контенту, где и были раскрыты имена новых героев. Если верить утечке, в файтинг после релиза будут добавлены такие культовые персонажи, как Эдди Гордо, Армор Кинг и кенгуру Роджер. В DLC также будет представлен еще один новичок - Сяо Мэн, который будет совершенно новым персонажем для серии.

Возможно, DLC к игре будет представлено официально уже сегодня ночью в рамках церемонии The Game Awards. По некоторым данным, геймдизайнер Tekken 8 Кацухиро Харада сейчас находится в Лос-Анджелесе и будет присутствовать на шоу, где и сделает анонс.

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10
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kenn1y

Эдди в DLC, а Кристи нет. Вообще, как же бесят делать файтинги с DLC персонажами, хотя бы потом на диске выпускали полное издание, раз так делают.

1
Gradient_Zero

Кенгуру Роджер? Ну Ок... Но лучше бы добавили Катарину

1
Whiskey_40Vol

110 евро... жесть

0
Gradient_Zero

Это цена не DLC, а всего Ultimate издания

0
Twitch Stream Moments

И кто это купит?

0
Kenn1y

Думаю все те, кто играет в файтинги, тем более, цифру можно дешевле взять.

0
SwiftEmilyan

Где ванг гады оживите его

0
ToOldforTHIS

Че за г@вно?! Где мокуджин?!

0
вупсич пупсич

норм прогрев гоев

-1
askazanov

Совсем уже что ли с такими ценниками???!

-1