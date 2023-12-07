В сеть просочился список дополнительных персонажей для Tekken 8

Файтинг Tekken 8 от Bandai Namco обещает уже на релизе представить внушительный ростер бойцов, который состоит из хорошо знакомых персонажей серии и новичков. Если вам показалось, что 32 играбельных героя с уникальным боевым стилем будет мало, то разработчики готовят для вас сюрприз. Раньше времени они опубликовали описание первого пакета дополнений для игры, который будет содержать в себе еще 4 бойцов.
Как сообщается, информация о первом дополнении для Tekken 8 была найдена на странице игры в немецком PSN. Видимо, случайно в цифровом магазине раньше времени появилось описание к дополнительному контенту, где и были раскрыты имена новых героев. Если верить утечке, в файтинг после релиза будут добавлены такие культовые персонажи, как Эдди Гордо, Армор Кинг и кенгуру Роджер. В DLC также будет представлен еще один новичок - Сяо Мэн, который будет совершенно новым персонажем для серии.
Возможно, DLC к игре будет представлено официально уже сегодня ночью в рамках церемонии The Game Awards. По некоторым данным, геймдизайнер Tekken 8 Кацухиро Харада сейчас находится в Лос-Анджелесе и будет присутствовать на шоу, где и сделает анонс.
Эдди в DLC, а Кристи нет. Вообще, как же бесят делать файтинги с DLC персонажами, хотя бы потом на диске выпускали полное издание, раз так делают.
Кенгуру Роджер? Ну Ок... Но лучше бы добавили Катарину
110 евро... жесть
Это цена не DLC, а всего Ultimate издания
И кто это купит?
Думаю все те, кто играет в файтинги, тем более, цифру можно дешевле взять.
Где ванг гады оживите его
Че за г@вно?! Где мокуджин?!
норм прогрев гоев
Совсем уже что ли с такими ценниками???!