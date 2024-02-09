В таблице лидеров Tekken 8 есть читеры, но скоро их накажут

Bandai Namco и директор Tekken 8, Кацухиро Харада, готовятся ввести жесткие меры в отношении игроков, нарушающих правила онлайн-игры. После того, как сообществом было обнаружено, что некоторые игроки манипулируют рейтингом путем мошенничества или сделок, чтобы поднять свои позиции в таблице лидеров, компания объявила о намерении взять это под контроль.
Это не первый случай обвинений в мошенничестве в Tekken и подобных файтингах. Однако новым является то, что теперь такие действия стали более легко обнаружимыми, благодаря новой системе анализа статистики игроков. Теперь игроки могут видеть радарные диаграммы, отображающие различные аспекты игрового процесса, что делает манипуляции с рейтингом более заметными.
Кроме того, введена новая система записей, которая позволяет игрокам просматривать онлайн-игры других игроков. Это не только помогает улучшить свою игру, наблюдая за другими, но и дает возможность отслеживать подозрительные действия в игре.
Хотя достижение высокого ранга в таблице лидеров не приносит никаких материальных наград, для многих игроков это важно. Однако манипуляции рейтингом негативно влияют на игровой опыт честных игроков. Поэтому разработчики Tekken принимают серьезные меры по предотвращению подобных случаев.
Команда разработчиков уже начала анализировать данные матчей игроков с высоким рейтингом, о которых поступали жалобы на мошенничество. Подозрительные игроки получат предупреждение, а в рамках предстоящего технического обслуживания будут применены меры, включая сброс рейтинга и временную блокировку учетных записей.
слышь быдло пиво вылей и иди книгу почитай лучше
Если он выпьет пива то уже не сможет читать.....свой любимый,засаленный порножурнал.
Не понимаю заем четирить в этой игре. Понимаю если это к примеру гта где читы могу дать денег или еще что то.Но тут просто соревнуешься с игрокми.
Много где "просто соревнуешься с игроком".
Читер это вообще не игрок как по мне. Игра - по определению мероприятие с правилами, а не жизнь.