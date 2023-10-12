Вторую закрытую бету Tekken 8 взломали за 9 дней до выхода

Второй закрытый бета-тест Tekken 8 будет доступен совсем скоро, и фанатам не терпится снова опробовать возможности игры. К сожалению, похоже, что некоторые люди уже имеют доступ к предстоящей бета-версии и используют взломанную версию игры.
Новости о взломанной версии уже появились ко времени выхода первой бета-версии, и Bandai Namco даже вынесла предупреждение тем, кто был уличен в использовании взломанной версии, но, как и все другие предупреждения, это, похоже, не удержало злоумышленников от игры в эту взломанную версию.
Еще неизвестно, повлияет ли это на конкурентную целостность турниров Tekken 8. Второе закрытое сетевое тестирование Tekken 8 пройдёт с 20 по 23 октября 2023 года.