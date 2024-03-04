Temtem больше не получит крупных обновлений, но при этом из игры удалят все микротранзакции

Компания Crema объявила, что крупные обновления для Temtem, которые обычно содержат значительные дополнения к геймплею и новый контент, прекратятся в конце этого года.

В очень длинном письме к сообществу Temtem, Crema объясняет причины своего решения и то, как она планирует вести дальнейшее развитие Temtem.

По словам Crema, обновление 1.8, дата выхода которого пока не определена, станет последним крупным "многофункциональным патчем" для Temtem, и с этого момента игра, по сути, перейдет в режим технического обслуживания.

Обновление 1.7, выход которого запланирован на июнь, будет содержать совершенно новую мини-игру, посвященную недавно анонсированной Temtem: Swarm, а также две другие мини-игры на тему Temtem.

Этот патч также станет последним обновлением Temtem, в котором появится Tamer Pass (версия боевого пропуска в Temtem) и новый сезон. Обе функции будут упразднены после обновления 1.7.

Через некоторое время после выхода обновления 1.7 появится обновление 1.8, которое представит ряд функций, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и удобство игры в Темтем.

Среди них - изменения баланса и качества жизни, а также возможность выбрать и играть в любой из предыдущих треков Tamer Pass и переработка внутриигровой экономики.

По словам Crema, обновления для Temtem будут выходить и дальше, но они будут содержать изменения, связанные с полировкой, исправлением ошибок и балансом, а не с какими-то новыми крупными дополнениями.

Однако до этого обновление 1.7 полностью удалит микротранзакции из Temtem, то есть вы больше не сможете покупать новы. Все, что раньше можно было купить за новы, теперь будет покупаться за перья, хотя все новы, которые у вас еще есть, останутся пригодными для использования, так что не волнуйтесь, если у вас есть заначка.

Это письмо появилось после некоторой полемики вокруг комментариев главы Crema Энрике Пеньоса Монтойи, в которых он заявил, что Temtem разрабатывается не как MMO с живым сервисом, а скорее как "полный и законченный опыт".

Монтойя сказал, что ярлык MMO "не означает бесконечность", и что "нецелесообразно" постоянно добавлять новый контент в Temtem, поскольку в ней нет "модели подписки" или "практики "заплати и выиграй"".

Temtem уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.