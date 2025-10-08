Психологический хоррор по реальным событиям Tenebrea выйдет в 2026 году

Испанская студия Bowl of Tentacles анонсировала психологический хоррор от первого лица Tenebrea для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam). Релиз запланирован на 2026 год.

Действие игры разворачивается в студенческом общежитии в Валенсии, Испания, где на протяжении более десяти лет сотрудники и жильцы сталкивались с необъяснимыми явлениями: тенями, движущимися по коридорам, предметами, меняющими местоположение, громкими звуками и призрачными появлениями. Эти реальные события легли в основу мистической истории игры, в которой игроки исследуют загадки здания.

Главная героиня — студентка Лаура. Её телефон становится основным инструментом: фонарик освещает путь в темноте, а детектор ЭМП фиксирует паранормальную активность — голоса, шепоты и пугающие присутствия. Игрокам предстоит раскрыть тайны общежития, решая головоломки и сталкиваясь с паранормальными явлениями, которые доводят до предела психологическое восприятие.

События Tenebrea вдохновлены реальными историями: трагический несчастный случай с падением работника технического обслуживания, загадочные появления охранника и студентов, внезапно включившийся телевизор и силуэт мужчины в светоотражающем жилете — всё это послужило отправной точкой для создания напряжённой атмосферы.

Разработчики подчёркивают, что игра сохраняет грань между вымыслом и реальностью, предлагая уникальный опыт психологического хоррора. Каждый шум, каждое движение в Tenebrea основаны на реальных свидетельствах, превращённых в пугающие и мистические элементы игрового мира.

Tenebrea обещает стать одной из самых атмосферных хоррор-игр 2026 года, предлагая сочетание мистики, расследования и психологического напряжения, где игрокам предстоит исследовать тёмные коридоры Валенсийского общежития и раскрывать его мрачные тайны.