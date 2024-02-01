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Terminator: Dark Fate - Defiance 21.02.2024
Стратегия, RTS, Научная фантастика
7.6 61 оценка

Появился свежий 6-минутный геймплей стратегии Terminator: Dark Fate Defiance

KoRnEr
Новости

IGN опубликовало видеоролик превью Terminator Dark Fate – Defiance. В игре предлагается участвовать в реальном времени стратегии во вселенной "Терминатора", где игроки могут командовать силами в войне между человечеством и Легионом.

Кампания игры полностью посвящена противостоянию с машинами, но в мультиплеере можно играть за другие фракции, включая роботов. Игра позволяет игрокам сносить здания, менять поле боя, создавать укрытия и превращать постройки в укрепленные огневые точки.

Сражаясь за людей, игрокам приходится беречь боеприпасы и топливо, в то время как у роботов эти механики, возможно, не так важны. В целом, игра вызывает интерес, но отмечаются недостатки в сценарии и проработке персонажей.

Terminator Dark Fate – Defiance выйдет на ПК 21 февраля 2024 года.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
vertehwost

выглядит слабо и скорее напоминает концепт без будущего, чем на полноценный проект, но я бы поиграл

4
Real Slim Shady

Как же тяжело будет разглядеть тут "Терминатора".

1
Sivispacempb

Выглядит как будто это какой нибудь в тылу врага 2 судный день

0