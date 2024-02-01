Появился свежий 6-минутный геймплей стратегии Terminator: Dark Fate Defiance

IGN опубликовало видеоролик превью Terminator Dark Fate – Defiance. В игре предлагается участвовать в реальном времени стратегии во вселенной "Терминатора", где игроки могут командовать силами в войне между человечеством и Легионом.
Кампания игры полностью посвящена противостоянию с машинами, но в мультиплеере можно играть за другие фракции, включая роботов. Игра позволяет игрокам сносить здания, менять поле боя, создавать укрытия и превращать постройки в укрепленные огневые точки.
Сражаясь за людей, игрокам приходится беречь боеприпасы и топливо, в то время как у роботов эти механики, возможно, не так важны. В целом, игра вызывает интерес, но отмечаются недостатки в сценарии и проработке персонажей.
Terminator Dark Fate – Defiance выйдет на ПК 21 февраля 2024 года.
выглядит слабо и скорее напоминает концепт без будущего, чем на полноценный проект, но я бы поиграл
Как же тяжело будет разглядеть тут "Терминатора".
Выглядит как будто это какой нибудь в тылу врага 2 судный день