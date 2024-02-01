Появился свежий 6-минутный геймплей стратегии Terminator: Dark Fate Defiance

IGN опубликовало видеоролик превью Terminator Dark Fate – Defiance. В игре предлагается участвовать в реальном времени стратегии во вселенной "Терминатора", где игроки могут командовать силами в войне между человечеством и Легионом.

Кампания игры полностью посвящена противостоянию с машинами, но в мультиплеере можно играть за другие фракции, включая роботов. Игра позволяет игрокам сносить здания, менять поле боя, создавать укрытия и превращать постройки в укрепленные огневые точки.

Сражаясь за людей, игрокам приходится беречь боеприпасы и топливо, в то время как у роботов эти механики, возможно, не так важны. В целом, игра вызывает интерес, но отмечаются недостатки в сценарии и проработке персонажей.

Terminator Dark Fate – Defiance выйдет на ПК 21 февраля 2024 года.