Стали известны системные требования TDU: Solar Crown для предстоящего бета-тестирования

Стали известны минимальные системные требования Test Drive Unlimited: Solar Crown, очередной части популярной серии гоночных игр. Они касаются версии, которая будет доступна в рамках проведения первого бета-тестирования.
- Профессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600XT
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 8 Гбайт или AMD Radeon RX 6650 XT 8 Гбайт
- Оперативная память: 12 ГБ
- Накопитель: SSD
- Операционная система: Windows 10 64-bit
Как можно заметить, требование очень высокое, особенно если принять во внимание, графический уровень новинки. Показанный менее двух недель назад первый геймплей Solar Crown выглядел весьма привлекательно, но визуально ему было далеко до Forza Horizon 5, которая предъявляет гораздо более скромные требования с точки зрения минимальных требований к железу. Остается надеяться, что тестируемая игроками версия Test Drive Unlimited: Solar Crown - очень ранняя, и к моменту релиза игра будет серьезно оптимизирована.
Первое бета-тестирование пройдет с 24 по 27 июля только на ПК. Они будут закрытыми, а участие в них смогут принять специально отобранные подписчики официальной рассылки.
Напомним, что Test Drive Unlimited: Solar Crown выйдет на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStaton 5, также планировался первоначальный релиз на Nintendo Switch, но, судя по всему, он был отменен. Релиз ожидается в начале следующего года.
TDU только первая была хорошей игрой для своего времени опять же.
Начиная со 2 части это убоги шлак уровня мобилок.
Ты че, некоторые её ставят выше Форцы 😁
Это заслуга не TDU, а скорее Форзы...
Я сейчас чет The Crew 2 начал гонять, дык пятая форза лососет тунца.
В зэ хрю, физика у машин, как у кусков мыла.
Главное, это спидометр справа, а карта слева.
Странно видеть творения Ubisoft, где всё наоборот.
Мне чёт кажется что в итоге, оптимизация игры будет на уровне голема.
посмотрел трейлер потрясающий, видно игра будет очень дорогая. Огромный город и лесная местность.
С такими минималками пусть играют сами, если не оптимизировали, мало кто купит и опробует.