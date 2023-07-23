Стали известны системные требования TDU: Solar Crown для предстоящего бета-тестирования ©

Стали известны минимальные системные требования Test Drive Unlimited: Solar Crown, очередной части популярной серии гоночных игр. Они касаются версии, которая будет доступна в рамках проведения первого бета-тестирования.

Профессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600XT

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 8 Гбайт или AMD Radeon RX 6650 XT 8 Гбайт

Оперативная память: 12 ГБ

Накопитель: SSD

Операционная система: Windows 10 64-bit

Как можно заметить, требование очень высокое, особенно если принять во внимание, графический уровень новинки. Показанный менее двух недель назад первый геймплей Solar Crown выглядел весьма привлекательно, но визуально ему было далеко до Forza Horizon 5, которая предъявляет гораздо более скромные требования с точки зрения минимальных требований к железу. Остается надеяться, что тестируемая игроками версия Test Drive Unlimited: Solar Crown - очень ранняя, и к моменту релиза игра будет серьезно оптимизирована.

Первое бета-тестирование пройдет с 24 по 27 июля только на ПК. Они будут закрытыми, а участие в них смогут принять специально отобранные подписчики официальной рассылки.

Напомним, что Test Drive Unlimited: Solar Crown выйдет на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStaton 5, также планировался первоначальный релиз на Nintendo Switch, но, судя по всему, он был отменен. Релиз ожидается в начале следующего года.