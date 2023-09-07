Авторы ролевого ужастика The Thaumaturge представили нового монстра

Студия Fool’s Theory опубликовала новый видеодневник разработчиков изометрической ролевой игры с налетом ужаса The Thaumaturge, речь в котором зашла об одном из многочисленных чудищ, прописавшихся в бестиарии местного лора.
Зовут гада Букавац. На деле он смахивает на гибрид Чужого и какой-то каракатицы. В бою полагается на физическую мощь и грубую силу. И пусть название монстра никого не смущает, поскольку действие игры, напомним, происходит в Варшаве образца 1905 года с присущей ей мифологией.
В мире The Thaumaturge существует сила, с которой приходится считаться всем — тауматурги. Это люди, способные подчинять своей воле потусторонних существ, салюторов, и с их помощью повелевать нравами других людей как в повседневной жизни, так и в бою. Дьявол, как известно, кроется в деталях: лишь тауматурги способны до конца познать природу и истинную суть салюторов. Разумеется, способность влиять на умы людей позволяет им влиять и на мир вокруг.