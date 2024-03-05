Критики положительно оценили The Thaumaturge

Вчера состоялся релиз ролевой игры Thaumaturge от Fool's Theory за авторством компании-издателя 11 bit. Игру можно приобрести в Steam, GOG и Epic Games Store, а пользователям PlayStation 5 и Xbox Series придется подождать некоторое время.

Тем временем критики уже ознакомились с The Thaumaturge и опубликовали свои рецензии. Большинство рецензентов признали, что The Thaumaturge - не самая технологичная, захватывающая или проработанная игра, но у нее есть уникальный сеттинг, неповторимая атмосфера и качественный геймплей, за счет чего сражение со сверхъестественными тварями на улицах Варшавы 1905 года дарит массу положительных эмоций и затягивает на десятки часов.

Авторы рецензий отмечают, к примеру, что какие-то элементы сюжета скучны, у главного героя нет харизмы, а поиск улик и вовсе может выглядеть слишком затянутым и бесполезным, но все эти недостатки компенсируются отличной стилистикой, сеттингом, наличием в сюжете исторических личностей, а также крайне сложной и интересной боевой системой.

По мнению критиков, в условиях скромного бюджета и небольшой численности разработчиков Fool's Theory отлично справилась с поставленной задачей. Здесь чувствуется, что геймдизайнеры подошли к созданию игры с любовью.

Как результат, The Thaumaturge получила 76 баллов на Metacritic при полном отсутствии негативных отзывов.