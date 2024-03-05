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The Thaumaturge 04.03.2024
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.3 76 оценок

Критики положительно оценили The Thaumaturge

Gruz_
Новости

Вчера состоялся релиз ролевой игры Thaumaturge от Fool's Theory за авторством компании-издателя 11 bit. Игру можно приобрести в Steam, GOG и Epic Games Store, а пользователям PlayStation 5 и Xbox Series придется подождать некоторое время.

Тем временем критики уже ознакомились с The Thaumaturge и опубликовали свои рецензии. Большинство рецензентов признали, что The Thaumaturge - не самая технологичная, захватывающая или проработанная игра, но у нее есть уникальный сеттинг, неповторимая атмосфера и качественный геймплей, за счет чего сражение со сверхъестественными тварями на улицах Варшавы 1905 года дарит массу положительных эмоций и затягивает на десятки часов.

Авторы рецензий отмечают, к примеру, что какие-то элементы сюжета скучны, у главного героя нет харизмы, а поиск улик и вовсе может выглядеть слишком затянутым и бесполезным, но все эти недостатки компенсируются отличной стилистикой, сеттингом, наличием в сюжете исторических личностей, а также крайне сложной и интересной боевой системой.

По мнению критиков, в условиях скромного бюджета и небольшой численности разработчиков Fool's Theory отлично справилась с поставленной задачей. Здесь чувствуется, что геймдизайнеры подошли к созданию игры с любовью.

Как результат, The Thaumaturge получила 76 баллов на Metacritic при полном отсутствии негативных отзывов.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Snake2105

Почитав комменты пишут что игра не плохая, но вот в ней все русские плохие почему то, из-за этого не которым она и не понравилась. Думаю платить за это деньги не стоит, по крайней мерее ту сумму что они предлагают, а если хочется поиграть то лучше воспользоваться бесплатным Torrent Edition .

4
001fess

нужно теперь им сделать длс теперь на отмену русофобии.

0
Капитан Баттхерт

Русофобия присутствует? Тогда оценю.

0
Кей Овальд

Пока звучит любопытно. Погляжу что с ней через годик будет.

-1